Нелегальные перевозки грузов и людей – это целая отрасль в огромном регионе, называемом Курдистаном. Он поделен государственными границами между Ираком, Ираном, Сирией и Турцией и никогда не был отдельным независимым государством.

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До появления нынешних ближневосточных стран, его территорию в разное время делили между собой Османские и Персидские империи, арабские халифаты и западные колониальные державы. Но курды никогда не теряли связи между собой, постоянно сохраняя культурное и экономическое единство.

Единство курдов держится на контрабандистах

Во многом это единство держалось и держится на контрабандистах – людях, нелегально пересекающих границы стран со значительным курдским населением и перевозящих, а то и переносящих на себе всевозможные товары. Начиная от живых овец и заканчивая книгами идеологов курдского национализма.

На Ближнем Востоке этих людей называют колбары. В дословном переводе – таскающие груз на спине.

Работа эта довольно опасная – есть риск сорваться в пропасть, пробираясь горными тропами через горы; замерзнуть, будучи застигнутым штормом вдали от укрытия; быть убитым пограничниками или конкурентами. Тем не менее, желающие заняться опасной работой не переводятся.

Колбары – закрытое сообщество

Правда, с улицы в колбары не попасть. Это довольно закрытое сообщество со своими представлениями о чести, своими традициями и суевериями.



В колбары не так просто попасть / Фото из фейсбука Kolbarnews

Говорят, еще несколько десятилетий назад колбаром можно было только родиться. Чужаков в профессию не пускали вовсе, а взрослые контрабандисты учили детей и внуков секретам своего ремесла:

непонятному остальным жаргону, с помощью которого подаются сигналы опасности и обсуждаются пути транспортировки грузов;

тайным маршрутам, проложенным вдалеке от городов и сел;

мастерству заключения нелегальных сделок.



Колбары передают знания веками / Фото из фейсбука Kolbarnews

На Ближнем Востоке контрабандистами являются сотни тысяч человек

Сейчас на Ближнем Востоке тех, кто зарабатывает на жизнь контрабандой – десятки, а то и сотни тысяч человек. Ежегодно они перевозят и переносят через границы грузы как минимум на 25 миллиардов долларов.

Любой региональный кризис, обострение отношений между странами проживания курдов оборачиваются для колбаров новыми возможностями.

Когда Ирак попал под американские санкции в начале 1990 годов, именно контрабандисты взяли на себя обеспечение Иракского Курдистана всеми необходимыми товарами. И параллельно стали вдохновителями нового поколения курдских сепаратистов.

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Контрабандисты спасли север Ирака от от кризиса

Стараниями контрабандистов удалось удержать север Ирака от сползания в глубочайший кризис, в котором оказалась остальная страна. Многих это убедило в том, что формальное подчинение Багдаду только вредит и вне большого Ирака регион быстро достигнет процветания.



Колбары не лезут в политику, их интересуют только деньги / Фото из фейсбука Kolbarnews

Возможно, именно поэтому многие колбары при Саддаме Хусейне сидели в тюрьмах, причем, не по экономическим, а по политическим статьям. Хотя, дело еще и в том, что в периоды кризисов многие переключались с нелегальной доставки обычных товаров на переправку оружия боевым группам, которые вели борьбу против центрального правительства.

Колбары обычно не лезут в политику

Вряд ли контрабандисты помогали подполью из идеологических соображений, скорее всего, просто откликнулись на возникший спрос и нашли способ заработать еще пару сотен долларов. Колбары обычно вообще не лезут в политику и, насколько это возможно, стремятся сохранять с властями теплые отношения.

Отношение же чиновников в касте контрабандистов во многом зависит от ситуации в регионе.

Обычно государства и региональные администрации официально смотрят на них как на преступников. Что, впрочем, не мешает отдельным чиновникам на местах договариваться с колбарами о взаимовыгодном сотрудничестве.

Из-за "ИГИЛ" власти заключили союз с контрабандистами

Но после появления "ИГИЛ" власти Иракского Курдистана вступили с контрабандистами в открытый союз. Целью этого союза было спасение женщин и детей, попавших в плен к джихадистам и ставших рабами и рабынями боевиков.

В нескольких городах, захваченных "ИГИЛ", появились настоящие невольничьи рынки, через которых прошли тысячи пленных. Спасти этих людей можно было только выкупив их у рабовладельцев. Богатые курдские политики организовали специальные фонды, аккумулировавшие миллионы долларов наличными.



Колбары часто погибают во время работы / Фото из фейсбука Kolbarnews

С этими деньгами колбары пробирались на подконтрольную "ИГИЛ" территорию, где встречались с рабовладельцами. Они выкупали их невольниц и вывозили на свободные от джихадистов земли.

За эту чрезвычайно опасную работу контрабандист получал сдельную оплату: одна освобожденная рабыня приносила ему 200 – 250 долларов. Рабовладельцы выручали за каждую пленную по 10 тысяч долларов.

Без колбаров Лукашенко не устроил бы кризис

Судя по всему, среди тех, кто узнал о колбарах в те годы, были и те, кто сейчас организовывает массовые перевозки беженцев в Беларусь. Минские чиновники или их дипломатические представители в регионе.

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Ведь без тысяч контрабандистов, действующих сразу в нескольких государствах, без проложенных ими троп, по которым можно передвигаться из одной страны в другую, без их умения договариваться с чиновниками, полицейскими, военными, в общем, без отточенных столетиями нелегальных навыков колбаров Лукашенко вряд ли смог создать такое напряжение на границах ЕС.