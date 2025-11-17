Термін служби буде фіксованим: у Міноборони планують ввести нові контракти

Міністр оборони України Денис Шмигаль 3 листопада оголосив, що його відомство почало готувати нові типи контрактів для військових. У них вказуватиметься термін служби та відповідні зміни до законодавства.

Міністр пообіцяв оголосити додаткові деталі найближчим часом, зазначивши, що зараз триває робота уряду, Міністерства фінансів та партнерів "задля узгодження нормативної бази та фінансових питань". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Які контракти хочуть запропонувати у Міноборони?

За словами Шмигаля, головне нововведення контрактів – фіксований термін служби, який може становити один, два, три, чотири, п’ять або більше років. Ті, хто відслужать за контрактом з терміном дії від двох років, матимуть право на відстрочку від мобілізації на один рік.

Також у разі підписання цих контрактів у Міноборони обіцяють додаткову щомісячну винагороду за участь в операціях, щорічні фінансові бонуси, можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку.

Шмигаль заявив, що після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці – і ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього,

– сказав глава Міноборони.



В Україні можуть ввести нові контракти на військову службу / Інфографіка Міноборони

Які ще контракти можна підписати?