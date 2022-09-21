Кремль опублікував документ, де розписані усі деталі щодо часткової мобілізації в росії. Право на відстрочку від призову отримали громадяни, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Важливо Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні
Російським військовим продовжили контракти
Контракти про проходження військової служби в росії продовжують до закінчення часткової мобілізації, за винятком випадків звільнення військових. Водночас звільнення з військової служби (під час мобілізації) можливе за віком, станом здоров'я та за вироком суду про позбавлення волі.
Повний текст указу про оголошення мобілізації / росЗМІ
Деталі указу / росЗМІ
Що відомо про часткову мобілізацію в росії
путін заявив, що мобілізація розпочинається з 21 вересня. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які зараз перебувають у запасі. Також під мобілізацію потрапляють ті, хто проходив службу в рядах збройних сил та має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.
Президент росії зазначив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов'язково проходитимуть додатковий військовий вишкіл.