Кремль опублікував документ, де розписані усі деталі щодо часткової мобілізації в росії. Право на відстрочку від призову отримали громадяни, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

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Російським військовим продовжили контракти

Контракти про проходження військової служби в росії продовжують до закінчення часткової мобілізації, за винятком випадків звільнення військових. Водночас звільнення з військової служби (під час мобілізації) можливе за віком, станом здоров'я та за вироком суду про позбавлення волі.



Повний текст указу про оголошення мобілізації / росЗМІ



Деталі указу / росЗМІ

Що відомо про часткову мобілізацію в росії

путін заявив, що мобілізація розпочинається з 21 вересня. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які зараз перебувають у запасі. Також під мобілізацію потрапляють ті, хто проходив службу в рядах збройних сил та має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Президент росії зазначив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов'язково проходитимуть додатковий військовий вишкіл.

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