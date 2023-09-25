Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зазначивши, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна".

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Проте зі скількох земляних траншей, бетонованих дотів, а вони там через кожні 5 – 10 кілометрів, а решта з'єднана мережею траншей, не складалась "лінія Суровікіна", жодні траншеї та доти самі себе не боронять.

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"Все залежить від того, скільки у росіян особового складу і як цей особовий склад воює", – підкреслив екскомандир роти батальйону.

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Це вже не артилерійська дуель

Крім того, ЗСУ виносить артилерію противника. Це називається контрбатарейна боротьба або ж артилерійські дуелі.

Але наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну,

– наголосив Дикий.

Це дозволяє українським силам поступово зменшувати їхню перевагу в артилерії. Адже на початок наступу в окупантів порівняно із ЗСУ кількісна перевага в артилерії була у разів п'ять. Наразі ми наближаємося до паритету.

"І це відбувається завдяки тому, що у нас ніколи не було паритету по точності. Росіяни завжди лупили по площах, а ми – били по об'єктах. І чим далі, тим більше удосконалювали вміння влучати. І тому панування окупантів по артилерії фактично вже закінчилось", – впевнений Євген Дикий.

Зверніть увагу! За прогнозом аналітиків за вересень ЗСУ ймовірно може знищити 750 одиниць артилерії ворога. Військовий експерт Роман Світан наголосив, що ворог починає розуміти, що Сили оборони перемелюють його техніку. Проте росіяни "самі в цьому винні", оскільки спробували наступати на Куп'янському напрямку, і через це "напросилися" на контрбатарейну боротьбу.

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