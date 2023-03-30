Найімовірніше, наступ не буде дуже довготривалим. Для цього потрібні великі ресурси, великі запаси боєприпасів, а цим ми поки що похизуватися не можемо. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ

Гетьман вважає, що анонсований контрнаступ буде схожим на той, який відбувався на Харківщині. Це буде потужний удар, а далі – просування на максимальну відстань, щоб якомога далі відкинути ворога.

"Навряд чи наступ буде заради наступу. Ні. Будуть поставлені певні цілі, міста, території – чи просто координати на мапі, на які ми маємо вийти, щоб закріпитися на нових позиціях і готуватися до подальших дій", – говорить військовий аналітик.

На контрнаступ ЗСУ чекають не лише українці, а й росіяни. Звісно, вони до нього готуються.

Цікаве інше. Вони почали боятися нашого контрнаступу на рівні військовослужбовців, які братимуть безпосередню участь у цих бойових діях. Тому може статися так, як сталося під Харковом,

– стверджує ветеран.

Генерал Олександр Сирський зауважив, продовжив аналітик, що навіть Генштаб не очікував, наскільки далеко ми можемо просунутися. Є припущення, що ворог може побачити нашу техніку й почати відходити.

"Почнуть тікати. Де їх зупинять загородзагони – побачимо. Я впевнений, що це не буде тривати місяцям, радше тижнями", – запевняє Олексій Гетьман.

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Російська армія оновлена непрофесійними людьми

За словами військового аналітика, росіяни зібрали величезну кількість мобілізованих. За одними підрахунками, їх більше ніж 300 тисяч, за іншими – понад 500 тисяч. Є прихована мобілізація, яка може постачати до 20 тисяч військових щомісяця. Ба більше, призов відбувається не лише у Росії, а й на тимчасово окупованих територіях на Донбасі.

Тому можна впевнено сказати, що якість їхніх збройних сил значно гірше, ніж на початку повномасштабного вторгнення і, звісно, під час Харківської операції,

– зазначає Олексій Гетьман.

Він акцентує, що свіжомобілізовані не мають бойового досвіду, чимало з них були призвані на службу силоміць.

"Ці люди кажуть, що їм страшно. Я думаю, під час наших наступальних дій спротив ворога буде значно слабшим, аніж під час контрнаступу на Харківському напрямку чи під час інших операцій. Їхня армія оновлена непрофесійними людьми. Це може дати нам додаткову перевагу", – підсумував Гетьман.

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