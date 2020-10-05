Степанов емоційно відреагував на багатотисячний концерт у Харкові: Майте хоча б якусь повагу
В Україні росте кількість хворих на коронавірус людей. Ба більше – зростає й кількість тих, хто потребує госпіталізації через ускладнення, спровоковані COVID-19. Найбільш несприятливою наразі є ситуація у Харкові. Місто щодня встановлює рекорди за добовим приростом хворих. Втім, днями, попри це, там провели багатотисяний концерт з нагоди Дня вчителя.
Такі дії місцевої влади викликали неабияке обурення з боку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Він емоційно звернувся до чиновників під час традиційного брифінгу МОЗ, передає 24 канал.
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"Ви бачите, що навіть в неділю, коли традиційно у нас знижувалася кількість хворих, бо люди, як у нас заведено, чекали понеділка, щоб піти до лікаря. Навіть попри це, у нас високий показник захворювання – 3774 нових випадки", – зауважив він.
На думку Степанова, така ситуація спричинена тим, що і люди, і місцева влада нехтують рекомендаціями, розробленими МОЗ, аби сповільнити темпи поширення коронавірусу. Як приклад, він навів ситуацію з концертом у Харкові 3 жовтня. Дійство місцева влада організувала з нагоди Дня вчителя. Зіркою концерту була співачка Оля Полякова, тож тисячі харків’ян з маленькими дітьми прийшли на її виступ. Люди не дотримувалися необхідної дистанції, одиниці були в масках.
Харків, який щодня у нас встановлює рекорди (за кількістю хворих – 24 канал)… Ну, дуже ж важливо було провести владі ці концерти! Звичайно, у нас же вибори! Це – головне, не здоров’я та життя громадян, а вибори,
– зіронізував Степанов.
Міністр додав, що не розуміє логіки місцевої влади. Він запитав у чиновників, чого вони цим хотіли досягти: "Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість захворіє через тиждень, чи через 10 днів? Така логіка?".
Він також додав, що в Україні значно зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом.
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Наразі їх 16 745 осіб і це майже в 5 разів більша цифра, аніж та яку МОЗ фіксувало у липні.
Такі ваші легковажні дії і таке відношення до громадян, ваших виборців, призведе до того, що банально закінчаться ліжка і банально закінчаться медичні працівники. Хоча б якась повага до лікарів повинна бути, хоча б маленька!
– емоційно додав Степанов.
Що відомо про скандальний концерт у Харкові:
- Він відбувся у місті 3 жовтня з нагоди Дня вчителя. Вхід на концерт був безкоштовний та відбувся за підтримки мера Харкова Геннадія Кернеса на стадіоні Дитячої юнацької спортивної школи №5.
- Туди прийшли тисячі людей, було багато дітей. Майже ніхто не дотримувався необхідної дистанції та не мав маски.
- Оля Полякова, яка була головною зіркою свята, закликала дотримуватись карантинних обмежень зі сцени, але люди на це належним чином не реагували. Захід тривав 1,5 години.