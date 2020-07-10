Кораблі Північноатлантичного Альянсу візьмуть участь у масштабних навчаннях у Чорному морі. Після виконання маневрів судна зайдуть у порт Одеси.

Кораблі НАТО покинуть Чорне море через 21 день

Середземноморська військова флотилія НАТО візьме участь у кількох навчальних програмах. Навчання спільне з партнерами НАТО. Про це інформує ABC.

Важливо НАТО погодилося збільшити кількість своїх кораблів у Чорному морі через загрозу з боку Росії

Флотилія вирушить з міста Бургас, що в Болгарії.

Кораблі, які будуть у морській групі:

два ескортних;

два протимінних з підвищеною готовністю;

фрегат Alvaro de Bazan.

Ця військово-морська присутність є ознакою солідарності між союзниками. Логічно, що присутність зросла після кримської кризи 2014 року, але ми ставимось з максимальною повагою до міжнародних стандартів, якій регулюють присутність військових кораблів у цьому чутливому морському регіоні,

– заявив капітан іспанського флоту Мануель Агірре.

Згідно з планом навчань, кораблі НАТО мають покинути Чорне море через 21 день. Але до цього часу вони повинні зайти в одеський порт.