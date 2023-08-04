Про це у своєму щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що Чорне море зараз "горітиме" у росіян.

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Знищення кораблів Росії у Чорному морі

Світан зазначив, що Новоросійськ – чудова ціль, оскільки це військова база противника. Росіян взагалі не треба випускати із Криму в Новоросійськ.

Чорне море зараз буде "горіти", можна так сказати, у росіян,

– певен полковник запасу.

За його словами, потрібно затопити весь чорноморський флот Росії. А також знищити бухти, які можуть приймати військові кораблі.

Не повинно бути російських посудин у Чорному морі,

– наголосив Світан.

Військовий експерт додав, що потрібно знищувати ворожі порти та причали. І такі дії вже дійшли до ворожої бази в Новоросійську. Загалом у нас є достатня кількість безпілотників – надводних і підводних, якими можна виконувати завдання.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Атака дронів по Феодосії

Полковник запасу пояснив, що Феодосія, де горіла нафтобаза окупантів, – один із логістичних військових хабів росіян у тимчасово окупованому Криму. Там є склади та паливоприймачі, а над містом розгорнута система протиповітряної оборони.

Тобто є по чому бити,

– сказав Світан.

Він розповів, що безпілотники йдуть хвилями. Десяток – півтора безпілотників – це одна хвиля виконання бойових завдань. Якщо навіть дві третини БпЛА збиті, то вони на себе відвертають увагу систем ППО противника.

За його словами, частина безпілотників усе ж проходить та знищує військові об'єкти. А паливоприймачі та склади боєприпасів займаються або починають детонувати. Тож вистачає одного – двох зарядів, аби виконати бойове завдання.

Військовий експерт додав, що те, що робиться за допомогою літальних засобів – робота ГУР. А те, що ходить по морю, – СБУ і ВМС. Так наші спецслужби виконують бойові завдання.

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