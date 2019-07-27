Спецпідрозділ КОРД затримав поліцейських за те, що вони зупинили авто начальника управління поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховеря. Історія трапилася ще в вересні, але її приховували – відео з'явилося в мережі лише зараз.

На відео, яке оприлюднив сайт "Київ оперативний" видно, що патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху машину Глуховеря.

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Причину зупинки правоохоронці пояснили – на вимогу зупинитися, начальник поліції просто призупинився і хотів поїхати. Глуховер почав розмову з того, що він запізнюється на зустріч до начальства і відмовився показати водійське посвідчення. Згодом, він таки його показав та, до того ж, викликав підрозділ КОРД.

Поліцейських затримали та відвезли в кабінет Глуховеря, де вони пояснили ситуацію з зупинкою автомобіля. "Ми ж не вибірково штрафуємо людей. Чоловік порушив правила. це не було справою принципу. Ми його зупиняли, а він хотів просто поїхати", – розповів патрульний поліцейський.

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