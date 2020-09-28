В пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" 29 вересня можливий уповільнений пропуск. Обмеженим пропуск буде з 09:00 до 19:00.

На польській стороні кордону в пункті перетину "Дорогуськ" проводитимуть технічні роботи. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Нещодавно Черги з вантажівок утворилися на західному кордоні України

У відомстві пояснили, що через ремонт вимкнуть електроенергію. Також може сповільнитися процес оформлення документів контрольними службами Польщі.

Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок,

– наголосили в ДПСУ.

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З 28 вересня Україна дозволила в’їзд для іноземних громадян. Правила залежать від того, чи належить держава, з якої вони приїхали, до списку країн зі значним поширенням коронавірусу. Країна входить в цей список, якщо кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч людей за 14 днів перевищує такий показник в Україні.

Самоізоляція для тих, хто перетинає кордон буде обов’язкова, якщо епідемічна ситуація в країні, з якої вони прибули, гірша, ніж в Україні. Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.