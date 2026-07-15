На засідання фракції "Слуг народу" прийшов Корецький: він може стати майбутнім прем’єром

В українському політикумі розпочався процес повного перезавантаження уряду. Кулуарні домовленості обіцяють кадрові ротації та зміну у державних відомствах.

Як повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, вранці 15 липня розпочалося засідання парламентської фракції "Слуга народу". Головною подією стала раніше анонсована участь голови правління НАК "Нафтогаз України" та директора Укрнафти Сергія Корецького.

Про що говорив Корецький?

Окрім зміни очільника уряду, планується суттєва трансформація самої структури Кабінету Міністрів. Зокрема, кандидат у прем'єри Корецький має намір відновити Міністерство аграрної політики та продовольства як окреме відомство. На посаду міністра він пропонує кандидатуру Тараса Висоцького попри наявне провадження НАБУ.

Нагадаємо, що Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана звинувачують у зловживаннях на суму майже 64 мільйони гривень під час закупівель АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування на потреби держави на початку війни.

Також у планах ймовірного нового керівництва уряду, за словами Василевської-Смаглюк, розділення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Замість одного відомства можуть з'явитися Міністерство інфраструктури та окреме Міністерство відновлення, громад та ВПО.

За попередніми даними, частина чинних урядовців залишаться на посадах. Зокрема, йдеться про Тетяну Бережну та Дениса Шмигаля, який після п'яти років прем'єрства з 14 січня 2026 року обіймає посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики.

Корецький окреслив основні фокуси своєї майбутньої діяльності. За словами нардепки, він говорив про важливість зосередитись на проходженні зими, яка "буде не легшою, ніж попередня". Крім того, він говорив про підтримку міністерства оборони, а також психічного та ментального здоров'я українців.

Водночас Давід Арахамія відзначив досвід Корецького в корпоративному та державному секторах.

Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії,

– написав Голова фракції "Слуга народу".

Коли відбудеться фінальне голосування?

Очікується, що ввечері 15 липня відбудеться друге, розширене засідання фракції "Слуга народу" вже за участю глави держави. Саме там буде затверджено повний список нових міністрів.

Голосування парламенту заплановане на четвер, 16 липня. Депутати планують призначити прем'єр-міністра та новий склад уряду пакетом. Водночас кандидатури міністрів оборони та закордонних справ розглядатимуться окремо.

До слова, інтригою дня залишається професійна доля Михайла Федорова та крісла міністра оборони. За даними джерел "Української правди" у владній команді, президент Володимир Зеленський пропонував Федорову очолити Кабмін, проте той відмовився. Він виявив бажання продовжити розпочаті реформи в оборонному відомстві.