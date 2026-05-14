Проблеми з серцем: королеву Данії Маргрете II госпіталізували

Королева Данії Маргрете II була госпіталізована через стенокардію та залишиться під наглядом лікарів протягом вихідних. Її стан стабільний, але потрібні додаткові обстеження.

Королеву госпіталізували до лікарні Рігсгоспіталь у Копенгагені. Про це повідомив королівський двір Данії.

Дивіться також Прем'єрка Данії Фредеріксен йде у відставку після парламентських виборів

Що відомо про госпіталізацію королеви Данії?

Королеву Данії Маргрете II госпіталізували через стенокардію. У заяві зазначається, що 86-річна монархиня буде залишатися в лікарні протягом вихідних для спостереження та проведення додаткових медичних обстежень.

Лікарі оцінюють її стан як стабільний, однак фіксують втому. У палаці також повідомили, що королева перебуває в доброму настрої, попри госпіталізацію. Нову інформацію про її стан обіцяють оприлюднювати у разі надходження оновлень.

До слова, це не перший випадок госпіталізації Маргрете II за останні роки. У травні минулого року її вже доставляли до лікарні через застуду, а у 2023 році вона перенесла серйозну операцію на спині та тривалий час не виконувала своїх королівських обов’язків.

Що потрібно знати про королеву Данії Маргрете II?

Королева Маргрете II – одна з найвідоміших монархинь сучасної Європи, яка понад 50 років очолювала Данію та увійшла в історію як перша жінка на престолі країни за багато століть. Вона зійшла на трон у 1972 році після смерті батька, короля Фредеріка IX, і стала символом стабільності та безперервності данської монархії.

Після смерті британської королеви Єлизавети II у 2022 році Маргрете II залишалася єдиною жінкою-монархом у світі. У 2024 році вона добровільно зреклася престолу, що стало рідкісним і історичним кроком для європейських монархій.

Королева всебічно підтримує Україну. Вона публічно засудила російське вторгнення у 2022 році, назвавши війну руйнуванням європейського порядку, а в новорічному зверненні підтримала українців і побажала якнайшвидшого завершення війни та відновлення країни. Також вона згадувала свої зустрічі з Володимиром Путіним, відзначаючи його холодну та відсторонену поведінку.

Крім заяв, Данія під її моральною підтримкою та через королівські фонди спрямовувала кошти на гуманітарну допомогу Україні. У 2023 році Маргрете II також приймала у Копенгагені Володимира Зеленського та Олену Зеленську, підкреслюючи солідарність з українським народом і вдячність данців за допомогу біженцям.

Останні політичні новини Данії

У Данії відбулися дострокові парламентські вибори, які завершилися без чіткої більшості. Соціал-демократична партія прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен здобула перемогу, однак не отримала достатньої кількості мандатів для самостійного формування уряду.

Після зустрічі з королем Фредеріком X Фредеріксен подала у відставку, що є стандартною процедурою в разі відсутності парламентської більшості. Вона запропонувала політичним силам розпочати консультації щодо формування нового уряду.

Причиною політичної невизначеності став розпад попередньої урядової коаліції, яка не змогла забезпечити необхідні 90 мандатів і отримала лише 70. Попри відставку, Фредеріксен тимчасово виконує обов'язки прем'єра.