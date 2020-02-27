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      Королевську під вигуки "Ганьба" вигнали з Львівської ОДА: відео

      - Читать новость на русском
      Королевську під вигуки "Ганьба" вигнали з Львівської ОДА / Фото з Facebook

      Народну депутатку ОПЗЖ Наталію Королевську 27 лютого під крики "Ганьба" вигнали з Львівської обласної держадміністрації. Відома своїми пропутінськими поглядами політикиня відмовилась називати Росію агресором.

      Інцидент з Королевською трапився під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові. Ним керувала нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

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      На засідання також прийшли кілька активістів та ветеранів війни на Донбасі. На початку наради вони запитали Королевську, чи є Росія агресором. Проте депутатка Медведчука відмовилась відповідати на питання

      Однак Королевська таки визнала, що Крим, Донецьк та Луганськ – це Україна. Зауважимо, говорила проросійська політикиня українською мовою. Згодом вона взагалі відмовилась комунікувати з активістами, бо вони нібито "говорять на підвищених тонах".

      Після цього активісти почали вимагати, щоб парламентарка покинула засідання і почали скандувати "Ганьба", "Геть зі Львова!", "Чемодан, вокзал, Росія". Відповідне відео скандалу опублікував волонтер Ігор Стефанюк у фейсбуці.

       

      У підсумку засідання у Львівській ОДА було зірвано. Королевська покинула виїзне засідання комітету і виходила з будівлі під гучні вигуки "Ганьба!". 


      Королевська під вигуки "Ганьба" покинула Львівську ОДА / скріншот

      Чим скандальна Наталія Королевська

      • Народна депутатка "Опозиційної платформи – За життя", має чітку проросійську позицію.
      • До Верховної Ради Королевська проходила тричі. Вперше обралася в 2006 році за списками Блоку Юлії Тимошенко, але потім її виключили з фракції. У 2014 році стала нардепом за списками "Опоблоку", а в 2019 – за списками ОПЗЖ.
      • Була міністеркою соціальної політики в уряді Азарова.
      • Королевську підозрювали у корупції та фінансуванні тероризму на окупованих територіях. Але доказів щодо останнього СБУ не знайшла.
      • У 2013 році у ЗМІ розгорівся скандал, що Королевська не отримувала вищої освіти та підробила усі свої дипломи.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Активісти Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Анексія Криму Україна – Росія Скандал Новини Львова Наталія Королевська
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