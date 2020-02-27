Королевську під вигуки "Ганьба" вигнали з Львівської ОДА: відео

Народну депутатку ОПЗЖ Наталію Королевську 27 лютого під крики "Ганьба" вигнали з Львівської обласної держадміністрації. Відома своїми пропутінськими поглядами політикиня відмовилась називати Росію агресором.

Інцидент з Королевською трапився під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові. Ним керувала нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

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На засідання також прийшли кілька активістів та ветеранів війни на Донбасі. На початку наради вони запитали Королевську, чи є Росія агресором. Проте депутатка Медведчука відмовилась відповідати на питання.

Однак Королевська таки визнала, що Крим, Донецьк та Луганськ – це Україна. Зауважимо, говорила проросійська політикиня українською мовою. Згодом вона взагалі відмовилась комунікувати з активістами, бо вони нібито "говорять на підвищених тонах".

Після цього активісти почали вимагати, щоб парламентарка покинула засідання і почали скандувати "Ганьба", "Геть зі Львова!", "Чемодан, вокзал, Росія". Відповідне відео скандалу опублікував волонтер Ігор Стефанюк у фейсбуці.

У підсумку засідання у Львівській ОДА було зірвано. Королевська покинула виїзне засідання комітету і виходила з будівлі під гучні вигуки "Ганьба!".



Королевська під вигуки "Ганьба" покинула Львівську ОДА / скріншот

Чим скандальна Наталія Королевська?