Королевську під вигуки "Ганьба" вигнали з Львівської ОДА: відео
Народну депутатку ОПЗЖ Наталію Королевську 27 лютого під крики "Ганьба" вигнали з Львівської обласної держадміністрації. Відома своїми пропутінськими поглядами політикиня відмовилась називати Росію агресором.
Інцидент з Королевською трапився під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові. Ним керувала нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова.
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На засідання також прийшли кілька активістів та ветеранів війни на Донбасі. На початку наради вони запитали Королевську, чи є Росія агресором. Проте депутатка Медведчука відмовилась відповідати на питання.
Однак Королевська таки визнала, що Крим, Донецьк та Луганськ – це Україна. Зауважимо, говорила проросійська політикиня українською мовою. Згодом вона взагалі відмовилась комунікувати з активістами, бо вони нібито "говорять на підвищених тонах".
Після цього активісти почали вимагати, щоб парламентарка покинула засідання і почали скандувати "Ганьба", "Геть зі Львова!", "Чемодан, вокзал, Росія". Відповідне відео скандалу опублікував волонтер Ігор Стефанюк у фейсбуці.
У підсумку засідання у Львівській ОДА було зірвано. Королевська покинула виїзне засідання комітету і виходила з будівлі під гучні вигуки "Ганьба!".
Королевська під вигуки "Ганьба" покинула Львівську ОДА / скріншот
Чим скандальна Наталія Королевська?
- Народна депутатка "Опозиційної платформи – За життя", має чітку проросійську позицію.
- До Верховної Ради Королевська проходила тричі. Вперше обралася в 2006 році за списками Блоку Юлії Тимошенко, але потім її виключили з фракції. У 2014 році стала нардепом за списками "Опоблоку", а в 2019 – за списками ОПЗЖ.
- Була міністеркою соціальної політики в уряді Азарова.
- Королевську підозрювали у корупції та фінансуванні тероризму на окупованих територіях. Але доказів щодо останнього СБУ не знайшла.
- У 2013 році у ЗМІ розгорівся скандал, що Королевська не отримувала вищої освіти та підробила усі свої дипломи.