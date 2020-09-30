Мер Краматорська Панков заразився коронавірусом: що відомо про його стан
Мер Краматорська, що на Донеччині Андрій Панков підхопив коронавірус. Він отримав позитивний тест на COVID-19 30 вересня.
Що відомо про коронавірус у мера Краматорська
За словами чиновника, він почуває себе добре та перебуває на самоізоляції. Про це Андрій Панков повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Він також додав, що люди з його найближчого оточення та особи, з якими контактував чиновник теж здали тести на коронавірус.
Всі результати вже на руках – жоден із них не має підтвердженого захворювання,
– зазначив Панков.
Водночас мер Краматорська закликав жителів міста дотримуватись карантинних обмежень у місті.
Що цьому передувало
- Раніше Андрій Панков скасував святкування Дня міста, яке традиційно припадає на 26 вересня.
- Причиною скасування святкування є перенесення Краматорська в жовту зону карантину.
Статистика поширення COVID-19 в Україні: останні новини
- За минулу добу в Україні зафіксували 4 027 хворих на коронавірус.
- Станом на 30 вересня загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Україні складає 208 959, 4 129 людей з яких померли від ускладнень.
- На сьогодні в Україні залишилось 114 580 активних хворих, також одужали 92 360 пацієнтів.