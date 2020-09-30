Мер Краматорська, що на Донеччині Андрій Панков підхопив коронавірус. Він отримав позитивний тест на COVID-19 30 вересня.

Що відомо про коронавірус у мера Краматорська

За словами чиновника, він почуває себе добре та перебуває на самоізоляції. Про це Андрій Панков повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Він також додав, що люди з його найближчого оточення та особи, з якими контактував чиновник теж здали тести на коронавірус.

Всі результати вже на руках – жоден із них не має підтвердженого захворювання,

– зазначив Панков.

Водночас мер Краматорська закликав жителів міста дотримуватись карантинних обмежень у місті.

Що цьому передувало

Раніше Андрій Панков скасував святкування Дня міста, яке традиційно припадає на 26 вересня.

Причиною скасування святкування є перенесення Краматорська в жовту зону карантину.

Зверніть увагу! Інші міста, які потрапили до жовтої та помаранчевої зон, – дивіться за посиланням.

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