Коронавірус у Порошенка: п’ятого президента виписали з лікарні
Петра Порошенка, який хворіє на COVID-19, виписали з лікарні Києва. Стан п’ятого президента покращився.
Порошенка 12 жовтня виписали зі столичної лікарні, про це повідомили на сторінці політика у фейсбуці.
Раніше Погіршився стан крові, – дружина Порошенка розповіла про стан хворого на COVID-19 політика
Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що Порошенко, хворий на COVID-19, почувається краще.
Коронавірус у Порошенка: коротко
- 29 вересня з’явилася інформація що у Петра Порошенка діагностували COVID-19.
- А вже 3 жовтня його госпіталізували з двосторонньою пневмонією у лікарню Києва.
- 7 жовтня дружина п’ятого президента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров. Тоді лікарі навіть не змогли взяти її на аналіз.
- З того часу інформації про стан політика не було.
- У 55-річного Порошенка цукровий діабет. А люди, які хворіють на діабет, належать до групи ризику при COVID-19.