П'ятий президент України Петро Порошенко продовжує боротися з коронавірусом. Про хворобу стало відомо 29 вересня, а вже 3 жовтня його госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

Також захворіла одна з двох доньок Петра Порошенка, розповіла дружина політика Марина Порошенко. Її звернення опублікувала "Європейська солідарність".

До слова Петро Порошенко заразився COVID-19

Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю й демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування,

– запевнила Марина Порошенко.

Також вона подякувала кожному, хто підтримує їхню родину в цей непростий час. У подружжя Порошенків є двоє доньок – Євгенія і Олександра, обом по 20 років. Втім яка саме з них захворіла, наразі невідомо.

Марина Порошенко про хворобу чоловіка: дивіться відео

Коротко про хворобу Петра Порошенка: