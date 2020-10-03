Петра Порошенка госпіталізували з коронавірусом: який стан політика
П'ятий президент України Петро Порошенко продовжує боротися з коронавірусом. Про хворобу стало відомо 29 вересня, а вже 3 жовтня його госпіталізували з двосторонньою пневмонією.
Також захворіла одна з двох доньок Петра Порошенка, розповіла дружина політика Марина Порошенко. Її звернення опублікувала "Європейська солідарність".
До слова Петро Порошенко заразився COVID-19
Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю й демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування,
– запевнила Марина Порошенко.
Також вона подякувала кожному, хто підтримує їхню родину в цей непростий час. У подружжя Порошенків є двоє доньок – Євгенія і Олександра, обом по 20 років. Втім яка саме з них захворіла, наразі невідомо.
Марина Порошенко про хворобу чоловіка: дивіться відео
Коротко про хворобу Петра Порошенка:
- Про те, що п'ятий президент України захворів на коронавірус, стало відомо 29 вересня. Тоді він сам повідомив, що проходитиме лікування вдома.
- Найбільше Петро Порошенко шкодував, що доведеться перервати передвиборчі поїздки регіонами України.
- Після хвороби лідера вся фракція "Європейської солідарності" здала тести на коронавірус. Хворобу також виявили в народної обраниці Яни Зінкевич.