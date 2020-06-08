У світі кількість випадків коронавірусу перевищила 7 мільйонів. В Україні у семи регіонах досі не можуть послабити карантин. Львів просить пом'якшити обмеження. У Вінниці спалах COVID-19 у РАЦСі. Нова Зеландія заявила про перемогу над коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 червня.

Новини про коронавірус в Україні 8 червня

Статистика поширення коронавірусу

Станом на 8 червня в Україні виявили 27 462 випадки COVID-19. За добу 7 червня медики виявили 463 нових хворих.

До теми В Україні вже 27 462 випадки коронавірусу COVID-19

На жаль, померли ще 9 людей з коронавірусом. Таким чином кількість летальних випадків зросла до 797. Водночас за весь час пандемії в Україні одужали 12 195 осіб.

Поширення коронавірусу в Україні за регіонами:

Вінницька область – 1150;

Волинська область – 1079;

Дніпропетровська область – 971;

Донецька область – 231;

Житомирська область – 897;

Закарпатська область – 1386;

Запорізька область – 496;

Івано-Франківська область – 1582;

Кіровоградська область – 559;

Київ – 3490;

Київська область – 1812;

Львівська область – 2162;

Луганська область – 54;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 1002;

Полтавська область – 274;

Рівненська область – 2071;

Сумська область – 193;

Тернопільська область – 1294;

Харківська область – 1287;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 518;

Чернівецька область – 3698;

Черкаська область – 469;

Чернігівська область – 299.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим і міста Севастополя.

Коротко про епідемію в Україні

За добу коронавірус виявили ще у 51 медпрацівника . Станом на 8 червня COVID-19 зафіксували у 5 101 українського медика. Загалом медики складають 18,5% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні.

. Станом на 8 червня COVID-19 Загалом медики складають 18,5% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні. Наразі 977 медиків перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Від початку епідемії одужали вже 2 857 працівників медичної сфери. На жаль, ще 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Тим часом у Збройних силах України зафіксували ще 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Станом на 8 червня в лавах ЗСУ 142 людини хворіють на коронавірус. Четверо військових померли.

Це цікаво Кумівство у МОЗ, або Чому більшість інфікованих на COVID-19 – лікарі

Головні новини про коронавірус в Україні 8 червня

Які області не можуть послабити карантин: список

Станом на 8 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ (зауважмо, що в області карантин можуть послабити);

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Чернігівська область.

У всіх 7 регіонах для послаблення карантину не відповідає необхідній нормі показник інцидентності. Натомість показники завантаженості ліжок в лікарнях і кількості тестувань тут, як і в решті областей, відповідають вимогам МОЗ.

Що таке показник інцидентності?Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

У Львові просять послабити карантин

Влада Львова просить уряд дозволити області перейти до наступного етапу послаблення карантину. Зокрема, відновити роботу фітнес-центрів та усіх маршрутів у режимі спецперевезень. На вихідних місцева влада у Львові провела спільну з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем нараду, повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, до 150 тисяч людей щодня приїжджають до Львова з навколишніх міст та сіл. Вже третій місяць їм доводиться шукати альтернативні способи, аби доїхати до міста.

Актуально У Львові фітнес-клуби заявили про відкриття всупереч карантинним заборонам

Відновлення роботи баз відпочинку

Бази відпочинку в Україні можуть відновити роботу вже з 10 червня. Проте у регіоні мають бути дотримані всі умови для чергового етапу послаблення карантинних обмежень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Правила роботи баз відпочинку, санаторіїв, хостелів:

адміністрація закладу повинна проводити температурний скринінг та забезпечувати антисептиками у місця спільного користування;

та у місця спільного користування; рекомендовано запровадити онлайн-реєстрацію ;

; відпочивальники мають дотримуватись дистанції та перебувати в масках чи респіраторах у місцях спільного користування;

та у місцях спільного користування; якщо у людини є ознаки захворювання, її слід ізолювати. За умови багатомісного розміщення, ізолювати мають і тих, хто проживав з нею.

У Києві відновили рух електрички

У Києві з 8 червня знову запрацювала міська електричка. Щоправда, відновила вона рух лише частково. Потяги курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях. Вже з'явився графік руху.

Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна



Графік руху міської електрички за маршрутом Троєщина – Почайна

Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина



Графік руху міської електрички за маршрутом Почайна – Троєщина

Наразі невідомо, коли повноцінно відновлять рух міських електропоїздів Київським залізничним кільцем. Цю інформацію у Київпастрансі пообіцяли оприлюднити додатково.

Спалах коронавірусу у РАЦСі

У Вінниці центральний РАЦС припинив приймати заяви на реєстрацію шлюбів. Все через те, що установу закрили на карантин внаслідок спалаху коронавірусу. COVID-19 підтвердили у 3 співробітників, а інша частина колективу ще очікує на свої результати.

Новини про коронавірус у світі за 8 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 030 634 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 403 103 людини. Натомість 3 148 570 хворих одужали.

Важливо Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 7 мільйоні

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 942 363;

Бразилія – 691 758;

Росія – 476 043;

Великобританія – 287 621;

Індія – 258 090.



Графік нових випадків коронавірусу та смертності від COVID-19 у світі / Скриншот з worldometers

Головні новини про коронавірус у світі 8 червня

У Росії знизилась смертність від COVID-19

У Росії за добу зареєстрували 112 смертей від ускладнень, спричинених коронавірусом. Це найнижчий показник з 25 травня. Впродовж доби 7 червня в Росії виявили 8 984 хворих на коронавірус. З початку пандемії кількість інфікованих в країні сягнула 476 043 випадків.

Зверніть увагу! Офіційні дані у Росії про летальність від хвороби досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Тому кілька іноземних інформаційних агенцій провели своє розслідування та з'ясували, що ці цифри є заниженими.

В Індії – пік COVID-19 за день до послаблення карантину

В Індії 7 червня зафіксували найбільше нових випадків коронавірусу. За добу кількість випадків зросла на 9 971. Пік захворювання стався лише за день до чергового етапу послаблення карантину. Щобільше, Індія вийшла на 5 сходинку у світі за числом інфікованих. І обігнала за цим показником Іспанію, яка вже тривалий час перебуває у лідерах.

Як Індія послаблює карантин

В країні дозволили роботу підприємств та магазинів.

Відновили залізничне сполучення.

Також дозволені внутрішні авіаперельоти.

Дивіться фото з Індії під час пандемії (Фото АР):

Нова Зеландія перемогла коронавірус

У Новій Зеландії не залишилося активних випадків COVID-19. За словами глави уряду країни Джасінди Ардерн, впродовж останніх 12 днів у країні не госпіталізували хворих з коронавірусом. Крім того, вже минуло 40 днів з останньої передачі інфекції між людьми, а також 22 дні від останньої самоізоляції контактних осіб.

Тому Нова Зеландія перейде до зняття карантину вже 9 червня.

Що зміниться у країні

громадські заходи відбуватимуться без обмежень;

роздрібна торгівля та готелі працюватимуть у звичному режимі;

громадський транспорт повністю відновить роботу.

Наразі до Нової Зеландії можуть в'їхати лише жителі країни та їхні найближчі родичі. Усі, хто перетинає кордон, повинні 14 днів провести на самоізоляції. Ардерн наголосила, що наразі не знає, коли прикордонні обмеження скасують