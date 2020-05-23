Новини про коронавірус 23 травня: рекордна кількість тестувань і послаблення карантину у Києві

За минулу добу в Україні здійснили рекордну кількість ПЛР-тестувань – понад 10 тисяч. З 23 травня 12:00 у Києві стартує другий етап послаблення карантину. Впродовж минулої доби у Росії виявили 9 434 нових хворих на COVID-19. COVID-19 під час вагітності може травмувати плаценту. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 травня.

Новини про коронавірус в Україні 23 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 23 травня кількість заражень на коронавірус в Україні вже перетнула позначку у 20 тисяч. Всього захворіли 20 580 людей.

Важливо Понад 20 тисяч заражених COVID-19: скільки людей захворіли та одужали в Україні за добу

За останню добу підтвердили 432 нові випадки захворювання. На 17 осіб зросла кількість жертв хвороби – 605 померлих. Натомість 6 929 хворих вже одужали.

Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 000 медпрацівників , за останню добу захворіли ще 93 людини. З них 732 – перебуває на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу 1 766 медпрацівників змогли побороти хворобу.

, за останню добу захворіли ще 93 людини. З них 732 – перебуває на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу 1 766 медпрацівників змогли побороти хворобу. У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 50 людей. Двоє пацієнтів померли, однак 89 військовим вдалося одужати.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область – 853 випадки;

Волинська область – 759 випадків;

Дніпропетровська область – 865 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 618 випадків;

Закарпатська область – 1042 випадки;

Запорізька область – 403 випадки;

Івано-Франківська область – 1274 випадки;

Кіровоградська область – 466 випадків;

Київ – 2569 випадків;

Київська область – 1375 випадків;

Львівська область – 1285 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 280 випадків;

Одеська область – 821 випадок;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1368 випадків;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1108 випадків;

Харківська область – 892 випадки;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 329 випадків;

Чернівецька область – 2964 випадки;

Черкаська область – 387 випадків;

Чернігівська область – 127 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні за 22 травня

Рекорд за кількістю тестувань на COVID-19

За минулу добу в Україні здійснили рекордну кількість ПЛР-тестувань – понад 10 тисяч. Однак МОЗ не збирається зупинятися на цьому. Мета міністерства – максимально збільшити кількість тестувань в Україні, зокрема й методом ПЛР.

Степанов зауважив, що вперше в Україні кількість тестувань перевищила 10 248 досліджень методом ПЛР. Зі слів Степанова, МОЗ залучає додаткове обладнання та лабораторії.



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Які ринки працюють в Києві

Станом на 23 травня у Києві можуть працювати понад 40 агропродовольчих ринків. Усі вони виконали протиепідемічні вимоги.

Торгові майданчики мають надати працівникам засоби захисту. А також забезпечити масковий режим, дистанційну термометрію для відвідувачів і працівників.



Ринки є зобов’язаними забезпечити дистанцію у 3 метри між торговими місцями, дистанцію у 1,5 метри між відвідувачами. Працівники ринку мають проводити дезінфекцію поверхонь кожні три години.

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Послаблення карантину у столиці

З 23 травня 12:00 у Києві стартує другий етап послаблення карантину. Зокрема, знову відновлять роботу, громадський транспорт, деякі магазини, всі ринки та ярмарки. Крім того, готуються до відкриття заклади вищої та дошкільної освіти, школи.



Що запрацює в Києві з 23 травня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 23 травня

Всього у світі 5 327 469 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 340 411 людей. Натомість 2 175 058 хворих вже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 645 353;

Росія – 335 882;

Бразилія – 332 382;

Іспанія – 281 904;

Велика Британія – 254 195.

Головне про коронавірус у світі

Коронавірус у Росії

Впродовж минулої доби у Росії виявили 9 434 нових хворих на COVID-19. Станом на 23 травня на території РФ коронавірусом заразилися 335 882 людей.

Найбільше нових хворих зареєстрували в Москві – за минулу добу COVID-19 виявили у 3 110 людей. Менше у Підмосков'ї (+846), Петербурзі (+363), а також у Ростовській (+353) та Нижньогородській областях (+211).

Скільки клуби УПЛ платять за тестування на коронавірус

Українська асоціація футболу перенесла рестарт чемпіонату УПЛ з 30 травня на 6 червня. Почекати з відновленням чемпіонату довелося з двох причин. Не всі команди встигають провести тести на коронавірус і підготуватися до офіційних ігор. Процедура тестування на COVID-19 обходиться клубам УПЛ в суму близько 120 тисяч гривень.

У Китаї не зареєстрували жодного симптомного випадку COVID-19

Від початку пандемії у КНР впродовж дня вперше не зареєстрували жодного симптомного випадку коронавірусу. Натомість у 28 людей виявили безсимптомний перебіг COVID-19. 23 травня материковий Китай вперше повідомив про відсутність хворих на коронавірус з симптомами.

Дослідження коронавірусу

COVID-19 під час вагітності може травмувати плаценту

Лікарі виявили патологічні зміни в плаценті хворих на коронавірус породіль. Більшість дітей народилися здоровими та у нормальний термін, тому лікарі навіть не очікували, що виявлять зміни в плаценті їхніх матерів.

У плацентах пацієнток помітили два порушення: недостатній приплив крові від матері до плоду з аномальними кровоносними судинами (мальперфузія) та згустки крові в плаценті (міжхребцеві тромби).