Коронавірус виявили у голови виборчого штабу Трампа
Слідом за хворими президентом США та першою леді COVID-19 підтвердили у голови виборчого штабу Трампа Білла Степієна. Він планує керувати процесом, перебуваючи на самоізоляції.
Напередодні у Степієна були легкі симптоми грипу. Однак ввечері 2 жовтня тест на коронавірус показав позитивний результат. Про це повідомляє Politico.
До теми Голос Америки: Реакція світових лідерів на COVID-19 у Трампа
Поки Степієн працюватиме віддалено, керувати штабом президента, ймовірно, буде заступник Степієна Джастін Кларк.
Головне про коронавірус у Трампа
- 1 жовтня у президента США та його дружини Меланії Трамп виявили коронавірус.
- Спершу Трамп заявив, що почуває себе добре і під час одужання перебуватиме у Білому домі.
- Однак коли президент відчув перші симптоми, його госпіталізували у військовий госпіталь імені Волтера Ріда.
- Щоб запобігти ускладненням коронавірусу, лікарі вкололи Трампові коктейль антитіл.
- У госпіталі навіть облашувати кабінет, щоб хворий президент міг виконувати обов'язки глави держави.