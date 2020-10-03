Слідом за хворими президентом США та першою леді COVID-19 підтвердили у голови виборчого штабу Трампа Білла Степієна. Він планує керувати процесом, перебуваючи на самоізоляції.

Напередодні у Степієна були легкі симптоми грипу. Однак ввечері 2 жовтня тест на коронавірус показав позитивний результат. Про це повідомляє Politico. До теми Голос Америки: Реакція світових лідерів на COVID-19 у Трампа Поки Степієн працюватиме віддалено, керувати штабом президента, ймовірно, буде заступник Степієна Джастін Кларк. Головне про коронавірус у Трампа 1 жовтня у президента США та його дружини Меланії Трамп виявили коронавірус.

Спершу Трамп заявив, що почуває себе добре і під час одужання перебуватиме у Білому домі.

Однак коли президент відчув перші симптоми, його госпіталізували у військовий госпіталь імені Волтера Ріда.

Щоб запобігти ускладненням коронавірусу, лікарі вкололи Трампові коктейль антитіл.

У госпіталі навіть облашувати кабінет, щоб хворий президент міг виконувати обов'язки глави держави. Зверніть увагу! 3 листопада у США відбудуться президентські вибори. Через коронавірус у Трампа залишилося мало часу, щоб наздогнати конкурента Джо Байдена. Наразі всі заходи із участю американського президента скасували. Невідомо, чи відбудуться дебати 15 жовтня.