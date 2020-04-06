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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Росії чоловік з криками "коронавірус" гатив лопатою по автобусах: відео

      - Читать новость на русском
      Чоловік з лопатою проводив "антикоронавірусні" заходи / скриншот з відео

      У Кемерово п'яний чоловік влаштував дебош на дорозі і лопатою розбив скло у щонайменше двох автобусах. Вигнав його на дорогу не зелений змій, а нібито "боротьба проти коронавірусу".

      Чоловік вийшов на проїзну частину і почав лопатою розмахувати перед громадським транспортом. При тому за ним спостерігав натовп людей, серед яких дехто навіть під'юждував неадеквата, пише місцеве видання AltaPress.

      Раніше Російська пропагандистка заявила, що у РФ від коронавірусу померли 40 тисяч людей

      Коронавірус! Куди ти ломишся? –
      кричав чоловік під час своїх "профілактичних" дій.

      Зрештою закінчилося дійство тим, що приїхала поліція і забрала хулігана з собою. 

      Обережно! Присутня ненормативна лексика – відео 18+

      Як чоловік з лопатою у Кемерово "боровся" з коронавірусом

      В УМВС Росії у Кемерово розповіли, що чоловік був затриманий і доставлений у відділ поліції, пише сайт A42.RU. За попередніми даними, він пошкодив два автомобілі. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої схвалять рішення відповідно до законодавства, – розповіли у відомстві.


      Добряче вгатив лопатою / Фото: AltaPress

      Де розташоване Кемерово

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Курйозні новини Алкоголь Транспорт
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