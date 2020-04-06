У Росії чоловік з криками "коронавірус" гатив лопатою по автобусах: відео
У Кемерово п'яний чоловік влаштував дебош на дорозі і лопатою розбив скло у щонайменше двох автобусах. Вигнав його на дорогу не зелений змій, а нібито "боротьба проти коронавірусу".
Чоловік вийшов на проїзну частину і почав лопатою розмахувати перед громадським транспортом. При тому за ним спостерігав натовп людей, серед яких дехто навіть під'юждував неадеквата, пише місцеве видання AltaPress.
Раніше Російська пропагандистка заявила, що у РФ від коронавірусу померли 40 тисяч людей
Коронавірус! Куди ти ломишся? –
кричав чоловік під час своїх "профілактичних" дій.
Зрештою закінчилося дійство тим, що приїхала поліція і забрала хулігана з собою.
Обережно! Присутня ненормативна лексика – відео 18+
Як чоловік з лопатою у Кемерово "боровся" з коронавірусом
В УМВС Росії у Кемерово розповіли, що чоловік був затриманий і доставлений у відділ поліції, пише сайт A42.RU. За попередніми даними, він пошкодив два автомобілі. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої схвалять рішення відповідно до законодавства, – розповіли у відомстві.
Добряче вгатив лопатою / Фото: AltaPress
Де розташоване Кемерово
Читайте також
-
Трамп побачив "світло в кінці тунелю", незважаючи на високу смертність від коронавірусусьогодні , 13:05
-
Фінляндія планує чартером забрати українців для роботи на поляхсьогодні , 14:27
-
Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагаєсьогодні , 12:31
-
У ДТП на Львівщині загинули двоє молодих поліцейських: фотосьогодні , 14:16
-
Історія про втрачений шанс для України, або Реформа без реформисьогодні , 13:30
-
Кількість оштрафованих за порушення карантину перевищує число хворих на коронавіруссьогодні , 16:38