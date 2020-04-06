У Росії чоловік з криками "коронавірус" гатив лопатою по автобусах: відео

У Кемерово п'яний чоловік влаштував дебош на дорозі і лопатою розбив скло у щонайменше двох автобусах. Вигнав його на дорогу не зелений змій, а нібито "боротьба проти коронавірусу".

Чоловік вийшов на проїзну частину і почав лопатою розмахувати перед громадським транспортом. При тому за ним спостерігав натовп людей, серед яких дехто навіть під'юждував неадеквата, пише місцеве видання AltaPress.

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Коронавірус! Куди ти ломишся? –

кричав чоловік під час своїх "профілактичних" дій.

Зрештою закінчилося дійство тим, що приїхала поліція і забрала хулігана з собою.

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Як чоловік з лопатою у Кемерово "боровся" з коронавірусом

В УМВС Росії у Кемерово розповіли, що чоловік був затриманий і доставлений у відділ поліції, пише сайт A42.RU. За попередніми даними, він пошкодив два автомобілі. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої схвалять рішення відповідно до законодавства, – розповіли у відомстві.



Добряче вгатив лопатою / Фото: AltaPress

Де розташоване Кемерово