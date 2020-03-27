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      БЛОГ Тимофій Милованов
      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Коронавірус може вбити економіку України

      -
      Яким має бути бюджетний дефіцит України сьогодні / rp.gov.ua

      Якщо бюджетний дефіцит занадто великий, його неможливо профінансувати.

      Занадто великий державний бюджетний дефиціт (>10%) може вбити економіку України. На мою думку, прийнятний бюджетний дефіцит для економіки України в умовах коронавірусу не має бути більше 5−6% ВВП.

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      Бюджетний дефіцит – це різниця між доходами і видатками держави. Нормально, що під час кризи, бюджетний дефіцит зростає. Економіка послаблюється і падають доходи. В той же час, держава має надавати більшу підтримку людям і бізнесу. Тому зростають видатки.

      Фінансується бюджетний дефіцит за рахунок запозичень, наприклад, через ОВДП або позики від міжнародних фінансових установ, таких як МВФ та світовий банк.

      Якщо бюджетний дефіцит занадто великий, його неможливо профінансувати. І тоді або дефолт – і трагічні економічні наслідки – безробіття, зупинка підприємств, тощо – або занадто велика емісія і зростання цін. Тут мова іде саме про неприйнятно велику емісію.

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      Згадаємо, що відбувалося з курсом і цінами у 2014−2015 роках. Але навіть тоді бюджетний дефіцит склав біля 5%. Так само під час кризи 2009−2010 років, бюджетний дефіцит досягав біля 6%.

      Під час кризи 2009−2010 років певні європейські країни мали більший бюджетний дефіцит. Ось трійка лідерів 2010 року: Ірландія – 33,2%, Греція та Португалія – 11,2%. (Для порівняння, Великобританія теж мала великий бюджетний дефіцит, але менше 10% – 9,6%.)

      Ірландія, Греція та Португалія пережили дуже складні часи у 2010 році. Можна багато обговорювати чи такі великі бюджетні дефіцити виправдані, але одне є точно – вони означають глибоку кризу економіки.

      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Бюджет 2020 Бюджет Публікації МВФ
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