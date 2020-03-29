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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус на австрійському курорті: понад 400 людей судитимуться з владою

      - Читать новость на русском
      Коронавірус на курорті Ішгіль / dw.com

      Одразу 400 людей вирішили об'єднатися та подати позов до суду через те, що курорт в Австрії, на якому вони відпочивали, не закрили вчасно через коронавірус.

      Мовиться про австрійський курорт Ішгіль, який продовжував працювати, попри повідомлення про перші випадки зараження коронавірусом у своїх відвідувачів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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      Люди звинувачують владу австрійської федеральної землі Тіроль, де розташований курорт, у повільній реакції на зафіксовані випадки зараження коронавірусом.

      Про готовність підтримати позов повідомили 400 осіб, понад 350 з них – німці, які відпочивали в Ішгль і Пацнаунтале. У самій Австрії, а також в Німеччині, Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Великобританії та Канаді виявили сотні заражених, які відпочивали саме в Ішгль.

      Що відомо про курорт Ішгль?Ішгль – це гірськолижний курорт, що розташований на кордоні Австрії та Швейцарії, належить до федеральної землі Тіроль. За повідомленнями ЗМІ, він вважається розсадником коронавірусу в Європі.

      Ішгль почали згадувати в негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, проте місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин в Тіролі ввели тільки 19 березня.

      Курорт Ішгіль, на який позиваються люди: карта

      Коронавірус у світі: головне

      • Станом на 29 березня кількість хворих на коронавірус у світі перевищило 622 тисячі людей, понад 28 тисяч померли. Одужати вдалося понад 137 тисячам людей.
      • На першому місці за кількістю хворих на коронавірус – США. За Штатами йдуть Італія та Китай, де кількість хворих перевалила за 80 тисяч у кожній країні.
      • Багато країн закрили свої кордони та запровадили серйозні карантинні заходи. 
      • 12 березня Україна також ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини України Австрія Відпочинок Судді
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