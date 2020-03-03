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      БЛОГ Кирило Мартинов
      Редактор "Новой газеты"

      Коронавірус поховає індустріальний світ?

      -
      Як коронавірус може змінити світ / Getty images

      Велика частина масових щоденних зборів громадян стане непотрібною архаїкою.

      Две мировые войны, как известно, полностью изменили трудовые отношения в индустриальном мире. Пока мужчины вооружились патриотическими лозунгами и пулеметами и отправились убивать друг друга, миллионы женщин вышли на работу на фабриках и в конторах. После того, как мужчины вернулись, женщины уже не очень хотели расставаться с экономической независимостью, что после Первой мировой привело к признанию их политических прав (тот факт, что до этого момента демократии признавали женщин частично недееспособными – одна из наиболее позорных страниц западной цивилизации наряду с торговлей рабами). После Второй мировой и изобретения оральных контрацептивов случилась сексуальная революция, когда работающим женщинам стало уже довольно трудно указывать, с кем им заниматься сексом.

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      Урок тут понятный: масштабные трагические события расчищают место для новых форм социальной жизни, которые иначе встречают консервативное сопротивление. Аналогично есть исследования, которые указывают, что условия для промышленного рывка Европы в Новое время были созданы эпидемиями чумы и депопуляцией XIV века: цена труда резко возросла, что стало толчком для инноваций. Где-то рядом лежит и объяснение первой глобализации и раннего колониализма: европейцы к XVI веку не были ни самыми богатыми, ни самыми развитыми жителями планеты, но отчаянно боролись за доступ к восточным рынкам, в первую очередь южноазиатским рынкам, как сейчас мировая индустрия борется за американский рынок. Это толкало их на разного рода безумства вроде путешествия Колумба.

      В феврале промелькнуло сообщение от одного из экспертов ВОЗ: пандемия коронавируса неизбежна, остановить распространение инфекции не получилось, и каждый установленный пациент передает болезнь в среднем 2-3 людям. Это значит, переболеют 2/3 населения Земли, а потом коронавирус станет обычным явлением нашей жизни вроде гриппа и станет возвращаться снова. Летальность коронавируса довольно низкая, погибают в основном те, чья иммунная система не справляется, но мир несет огромные экономические потери.

      Кто-то, безусловно, на коронавирусе заработает, и это не только производители медицинских масок, но и, например, провайдеры домашних развлечений, от Netflix до Steam. Возможно, именно эти события наконец дадут толчок для роста интереса к коммерческому VR, который потенциально сможет стать новой платформой для человеческой социальности.

      В ближайшие месяцы мы можем увидеть западный мир, жители которого не выходят без специальной надобности из дома. Это будет новый опыт городской культуры Запада, когда интенсивные социальные контакты сохраняются, но проходят без личных встреч. Благо, всю необходимую телеком-инфраструктуру мы для этого отстроили: в каждом доме в крупных городах есть высокоскоростное интернет-соединение. Например, работать из дома станет совершенно обыденной и массовой практикой. Часто сейчас в конечном счете люди едут на работу просто для того, чтобы настроиться на офисный лад и не прокрастинировать. Никакой функциональной необходимости нет.

      Если подобный сценарий реализуется, коронавирус похоронит индустриальный мир, каким мы его знали. Большая часть массовых ежедневных собраний граждан станет ненужной архаикой. Мы долго смеялись над хикикомори, но возможно они были проводниками будущего.

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      Автор: Кирило Мартинов
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Публікації
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