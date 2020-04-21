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      БЛОГ Михайло Дубинянський
      Історик, публіцист, політичний оглядач

      Коронавірус воскрес, або Друге життя штаму COVID-19

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      Друге життя коронавірусу / Getty Images

      Інкубаційний період COVID-19 становить від двох до чотирнадцяти діб. А, значить, протягом двох тижнів ми проведемо в напруженому очікуванні нових спалахів - через нехтування карантином під час минувшого Великодня.

      Светлый праздник Воскресения Христова рискует подарить вторую жизнь и коронавирусу в Украине.

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      Как ни велик соблазн повесить всех собак на максимально оскандалившуюся УПЦ МП, проблема оказалась еще шире. Если раньше в словосочетании "московское православие" токсичной считалась лишь первая часть, то теперь не меньшую тревогу вызывает вторая. Главным грехом выглядит уже не столько подчинение северному соседу, сколько ортодоксальное следование церковным традициям.

      От закрытия храмов на карантин воздержались и у Онуфрия, и у его конкурентов. Несколько лучше показали себя греко-католики – но даже продвинутая УГКЦ отметилась неприятным инцидентом в Самборе, где местный священник провел крестный ход. А ранее похожая картина наблюдалась в самых разных уголках планеты: от Южной Кореи, где инфекцию разносили члены религиозной общины "Синчхонджи"; до Ирана, где зараза распространилась благодаря паломничеству в священный город Кум.

      По сути, единственной адекватной реакцией сакральных институтов на пандемию стало принятие светских правил. Отказ от претензий на собственную исключительность. Признание того факта, что научная картина мира все-таки актуальнее религиозной. Что даже самая истовая вера не спасает от инфицирования при большом скоплении людей. Что храмы не обладают чудодейственной атмосферой, способной обезвредить вирус, – но являются такими же общественными местами, как рестораны, музеи или салоны красоты.

      Кто может чувствовать себя отомщенными, так это атеисты и агностики, – в особенности на постсоветском пространстве. В течение трех десятилетий им приходилось мириться с ролью чуждого элемента, не смеющего задевать чувства верующих. Публично декларируемая нерелигиозность выглядела чуть ли не отрыжкой "совка". Еще в 2019-м церковные ценности в Украине пытались позиционировать как неотъемлемую составляющую национальной идентичности; недостаточный энтузиазм по случаю получения Томоса граничил с антипатриотизмом; а президент без обиняков заявлял недовольном гражданину: "Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит!"

      Теперь ситуация изменилась на сто восемьдесят градусов. Поклонники Чарльза Дарвина и Ричарда Докинза наслаждаются моральным триумфом. Их неверие оказалось синонимом гражданской сознательности. Они воздерживались от посещения храмов еще до того, как это стало мейнстримом. Зато их набожные антиподы, все-таки поспешившие в церковь 19 апреля, воспринимаются как враги общества.

      Впрочем, больше всего претензий возникает не к верующим и не даже не к возведенным в сан, а к власть имущим. Еще недавно понятие "светского государства" казалось ни к чему не обязывающей фигурой речи. Но весной 2020-го выяснилось, что ради общей безопасности государство должно на деле обеспечить приоритет светского над церковным, а научного – над религиозным. Именно эта задача была благополучно провалена украинским руководством. И это уже не проблема мировоззрения – а скорее вопрос физического выживания.

      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Публікації Великдень
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