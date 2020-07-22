Навесні я захворів. Десь на початку карантину.

Я чесно намагався його дотримуватись ізоляції, але спочатку наш фонд (Повернись живим – прим. ред.) включився в боротьбу з пандемією, а потім і я тиждень побігав по кабінетах, щоб допомогти державі. Побігав і захворів.

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Як я почувався?

У мене рідко буває температура і, зазвичай, невисока. Але тут вжарило під 38. Тієї ночі було дуже важко. Мене трусило, страшно ламало суглоби, був сухий кашель і страшенне безсилля. Це тривало добу. І повернуло мене у нормальний карантинний режим.

Увесь цей час у мене всередині була підозра що "це було воно, ну от точно! Ти просто молодий і легко переніс!". Підозру було розвіяно сьогодні негативним тестом на ІФА IgG.

Я все ще не імунізований. Та й імунізація – це штука відносна. І є випадки повторних заражень, особливо через якийсь час.

До чого це я? Та до масок, помитих рук та ось цього всього. І до того, куди йти секті "перехворівших іще у лютому".

Мийте руки. Бережіть близьких. І не забудьте допомогти своїй армії.