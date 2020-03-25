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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Коронавірусний зріз для влади. Українці знову самі в цій боротьбі?

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      Історія повторюється: українці мають самостійно боротися з епідемією? / Getty Images

      У державних лікарнях і інфекційних відділеннях зараз така ж ситуація як в армії в 2014 році.

      Внезапно началась война, а государство совсем не готово. Есть президент, есть Кабмин, есть Минздрав, есть Госрезерв, сотни облздравов и обл и райгосадминистраций, все они получают миллиарды гривен на зарплаты и на кабинеты, на машины и вертолеты. Но когда надо спасать людей – на складах пусто, нет никаких запасов, нет денег.

      Важно! Мы слишком поздно вспомнили о медиках

      У инфекционных больниц нет аппаратов ИВЛ, антисептиков, перчаток, масок, костюмов. Нет машин для развозки персонала – ведь вдруг оказывается, что большинство медиков в государственных больницах, которые спасают жизни и здоровье нации, передвигаются только на общественном транспорте, на машины себе они заработать не могут. Вдруг выясняется, что нет у нас кадров профессиональных инфекционистов за редкими исключениями, потому что грамотные люди уезжают за рубеж. Вдруг выясняется, что профессионалов не удержать, потому что квалифицированные медсестры и врачи получают 5-10 тысяч гривен, ну кто пойдет на такую подвижническую работу и будет этим заниматься?

      Вдруг выясняется, что все эти многие тысячи чиновников, новых и старых, в руководящих и контролирующих органах – просто бюрократы, которые тупо проедают деньги налогоплательщиков, потому что делают карьеру на написании не нужных бумажек и угодливых докладов, и не имеют ни характера ни воли ни стратегии борьбы с эпидемией. Руководители в этой системе не способны оценить обстановку, боятся брать на себя ответственность и принимать решения, панически боятся не грамотных политиков и трясутся за свое кресла, и хотят любой ценой избежать ответственности. Зачем вас таких содержать – из-за выслуги и сакрального знания куда какие бумажки перекладывать?

      И вдруг общество снова как в 14-м в полном шоке осознает, что спасение нации полностью в руках самих людей. Что самим надо покупать себе маски, потому что их прямо в разгар эпидемии премьер-министр Гончарук разрешил вывозить из страны и не позаботился о закупке в госрезерв и в аптеки. И надо изготавливать самим антисептики, потому что внезапно исчез спирт и государственный концерн "Укрспирт" внезапно не обеспечивает украинский рынок, и тоже ничего нет в Госрезерве. И надо искать деньги, чтобы платить за себя, за своих близких, помогать своим старикам, помогать врачам полицейским и другим нуждающимся, потому что государство к этому никакого интереса не проявляет. И никаких резервных фондов на случай чрезвычайной ситуации нет, и запасов продуктов для малоимущих нет, и топлива нет для общественного транспорта и всего другого тоже нет. Зато глава Офиса президента покупает себе в разгар катастрофы "мерседес".

      Обратите внимание: Судьба Украины решится в Минске

      Нам нужна воля гражданского общества для изменения власти, нужна власть, готовая себя сокращать и исправлять, сокращать не живое, чтобы открыть дорогу здоровому, которая будет изучать ошибки, и на основе анализа строить институты, где будут на всех уровнях востребованы волевые и грамотные люди, способные на поступки, которые не трясутся над своим жалким рейтингом, а берут ответственность на себя. То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства и гордость для гражданского общества, которое выживает и борется вопреки всему. Сегодня себя снова должен проявить каждый. Чудо надо создавать нам самим.

      И пора объявлять АВО – Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть...

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Публікації Новини Здоров'я Податки Новий уряд Шмигаля
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