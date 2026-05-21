ВАКС обрав запобіжні заходи двом суддям Верховного суду, яких підозрюють у корупції

У четвер, 21 травня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для двох суддів Верховного Суду у вигляді застави. На підозрюваних також покладено низку обмежень.

Обмеження також стосуються виїзду за межі Київщини.

Що відомо про запобіжний захід, який обрали для суддів?

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України ухвалив рішення про застосування запобіжних заходів до двох суддів Верховного Суду.

Суд визначив розмір застави: 2,5 мільйона гривень для одного підозрюваного та 2 мільйони гривень для іншого. Внести кошти необхідно протягом п'яти днів із моменту обрання запобіжного заходу.

Окрім застави, на підозрюваних покладено низку обов'язків. Вони зобов'язані з'являтися за кожною вимогою слідчих, детективів, прокурорів або суду, не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з визначеними судом особами.

Також їм необхідно здати на зберігання документи, що дають право на виїзд за кордон, включно з паспортами. Ухвала суду діятиме до 21 липня 2026 року включно.

Підозрюваним інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Довідково. Частина 4 статті 368 Кримінально кодексу України стосується корупції – отримання неправомірної вигоди службовими особами, особливо тими, хто займає відповідальне становище, або діє у змові з іншими. Йдеться про тяжкий корупційний злочин, який розглядають як один із найсерйозніших у сфері службової діяльності. Покарання – від 5 до 10 років ув'язнення, заборона обіймати посади до 3 років і можливе конфіскація майна.

Що відомо про корупційну справу, яку вдалося викрити у Верховному суді?

19 травня детективи НАБУ спільно з прокурорами САП провели масштабні слідчі дії у справі щодо ймовірної корупції у Верховному Суді України. Обшуки відбувалися за місцями роботи, проживання та в автомобілях чинних і колишніх суддів.

У межах розслідування правоохоронці розширили коло підозрюваних, до якого увійшли колишній голова Верховного Суду, троє чинних суддів Великої Палати та один суддя у відставці. За даними слідства, вони могли отримати неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та кредит".

Йдеться про багаторічний спір щодо 40,19% акцій Полтавського ГЗК, який після рішень різних інстанцій у 2022 році був переданий на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Слідство стверджує, що у 2023 році через посередника було передано 2,7 мільйона доларів адвокату з так званого "бек-офісу" суду, які могли бути призначені для впливу на ухвалення рішення.