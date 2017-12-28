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Корупція в Державній міграційній службі: сотні мільйонів гривень на рік

20:15, 28 грудня 453 Читать новость на русском

Апартаменти площею 120 квадратів в елітному житловому комплексі у Києві та Porsche Cayenne – це власність родини чиновниці Державної міграційної служби, яка місяць тому опинилася у центрі скандалу. Детективи НАБУ слідкували за нею, бо підозрювали у махінаціях із видачею паспортів. Тож кореспондентка 24 Каналу вирішила поцікавитись долею Діни Пімахової та тим, чим взагалі "живе" Міграційна служба.

Керує Міграційною службою Максим Соколюк. Його попереднє місце роботи – фірма з ремонту телефонів. За 10 років на гаджетах його родина заробила на 2 авто та 2 квартири в Києві. Після того, як 6 років тому Соколюк прийшов в міграційну службу простим радником голови, його родина збагатіла на квартиру у 140 квадратних метрів.

Згідно з декларацією, придбали її за понад 1 мільйон гривень. Ринкова ціна такого житла – від 3 мільйонів гривень. Також сім'я нажила 3 земельні ділянки під Києвом. Зараз там – заміський будинок. Основний дохід в родині останні роки приносить дружина Юлія, більш як по мільйону гривень на рік.

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Вона власниця фірми "БЕЛ ТРЕЙД". За юридичною адресою ми нічого не знайшли. Допоміг знайти бізнес дружини нам сам Максим Соколюк. Фірма продає жіночу білизну в "напівзасекреченому" режимі в офісі – та повністю відкрито в торгових центрах Києва.

Отримати підтвердження, що саме з торгівлі родина отримує кругленькі суми, не вдалось, дружина голови ДМС виявилась не з говірких. Бізнесом жінка займається з 2001 року. Але значне фінансове покращення у родині припадає саме на час державної служби Соколюка.

Міграційна служба потрапила у новини після скандальної справи НАБУ, яке стежило за заступницею Соколюка – Діною Пімаховою. ЇЇ підозрюють у махінаціях з видачею громадянства. Саме тому ми вирішили перевірити чи продаж громадянства – це єдина корупційна шпарина у міграційному відомстві.

Щоб дізнатись більше – дивіться сюжет 24 Каналу.

Теги: Новини України Новини політики Корупція
Джерело: 24 Канал
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