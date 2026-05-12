Його перевіряли, – у НАБУ сказали, який статус у справі про відмивання грошей має Рустем Умєров

Антикорупційні органи викрили злочинне угрупування, яке займалось відмиванням коштів у особливо великих розмірах. Ексочільнику ОП Андрію Єрмаку вже вручили підозру, тоді як секретар РНБО Рустем Умєров проходить у справі як свідок.

Про це інформують детективи НАБУ та САП.

Яку роль у справі "Династії" відігравав Умєров?

Глава САП Олександр Клименко заявив, що некоректно говорити, що хтось "фігурує" у справі. За його словами, правоохоронці перевіряють не людей, а їхні дії на наявність складу злочину.

Клименко додав, що дії Умерова перевіряли – наразі він має статус свідка у кримінальному проваджені.

Пан секретар РНБО – щодо нього відповідні слідчі дії здійснювалися детективами НАБУ. Ми публічно комунікували про допит Умєрова у межах досудового розслідування, далі комунікувати не можу,

– сказав керівник НАБУ Семен Кривонос.

Нагадаємо, раніше прокурор САП під час судового засідання у справі про корупцію в енергетичній сфері заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч нібито мав вплив на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Тоді Умєров підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Міндічем під час роботи на посаді очільника Міноборони, однак заперечив будь-який вплив з його боку.

Що відомо корупційну схему на будівництві?

11 травня антикорупційні органи викрили злочинне угрупування, яке причетне до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Учасники проєкту "Династія" побудували на земельних ділянках товариства чотири приватні маєтки для власного проживання. Витрати на будівництво називали R4, R3, R2, а також R1, аби приховати реальних власників.

Ще була п'ята резиденція R0, втім вона призначалась для спільного користування й передбачала спа, басейн і спортивну залу.

Фінансування будівництва резиденції "Династія" почалось влітку 2021 року. Саме тоді почалась легалізація коштів, які було отримано злочинним шляхом.

Зауважимо, що після розголосу інформації про будівництво резиденції "Династія" у медіа її власники намагались вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва.