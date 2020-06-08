Спрут олігархічних інтересів захопив українську економіку. І навіть якщо Коломойського з Фірташем вдалося вигнати з 2 державних компаній, вони все одно продовжують тримати в заручниках всю країну.

Про корупційні схеми Фірташа – читайте та дивіться у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Фірташ і Льовочкін – унікальний приклад корупції

Після Ігоря Коломойського, менеджмент якого прибрали з Центренерго, погані новини наздогнали іншу олігархічну групу – Фірташа з Льовочкіним. Мало хто знає, але ще з часів Януковича цей клан контролював потоки Запорізького титано-магнієвого комбінату, де держава володіє контрольним пакетом акцій.



Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін / Фото колаж 24 каналу

Тільки зараз, через 7 років, їх директора Фонд держмайна зняв з посади. Увесь термін президентства Порошенка його спільники по віденській змові залишалися недоторканими. Сама історія цього партнерства – унікальний приклад так званої політичної корупції. Запорізький титано-магнієвий комбінат є у спільній власності держави та Фірташа:

51% – у Фонду держмайна;

49% у кіпрської компанії "Tolexis Trading Ltd”.

Аби отримати доступ до потоків, спільники Януковича вирішили не йти на приватизацію та не витрачати гроші, які б пішли до бюджету. Вирішили йти іншим шляхом – створювати спільне підприємство. Фірташ мав внести 90 і 20 мільйонів доларів, але потім ці гроші поступово за різними схемами вивели з підприємства.

► Керівників комбінату звинувачували у розкраданні

Колишнє керівництво Запорізького титано-магнієвого комбінату звинувачувалося в розтраті коштів на пів мільярда гривень. 2019 рік завод закінчив зі збитками понад 600 мільйонів гривень, 2018 – майже 800 мільйонів гривень.

Ще в лютому уряд Гончарука погодив знесення людей Фірташа, але все почали блокувати через суд і шантажувати через кишенькові медіа. При цьому, хоч підприємство хронічно збиткове, люди олігарха трималися за нього як за останню надію.

Призначення Сергія Лубеннікова

Зрештою, лише через 4 неповних місяці Фонду державного майна вдалося привести до роботи нового керівника – тимчасовим директором призначили Сергія Лубеннікова. Після кількох днів боротьби, нового директора комбінату внесли до реєстру.



Сергій Лубенніков / Фото Укрінформ

Перед цим запорізькі реєстратори фізично боялися йти на те, щоб просто зафіксувати в реєстрі прийняте рішення про зміну директора. Відмовлялися це зробити 12 реєстраторів, пояснюючи тим, що побоюються за своє життя.

Це черговий приклад того, як складно викорчовувати ставлеників олігархів з наших державних підприємств. Перед цим з величезними боями вдалося поміняти керівництво компанії "Центренерго" – останнього державного активу на ринку теплової генерації.

За часів Порошенка компанію "доїли" люди Кононенка, влітку 2019 року, коли вже відбулася інавгурація Зеленського, але при владі був ще уряд Гройсмана, туди прорвався менеджмент Коломойського. Його теж вирішили поміняти ще взимку, але завести нового директора вийшло лише наприкінці травня. За цей час головний офіс компанії, очікуючи штурму з боку держави як акціонера, люди Коломойского перенесли в один із санаторіїв у лісі під Києвом.

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Але якщо усунення інтересів Коломойського відбувається по декількох фронтах, то люди Фірташа та Льовочкіна поки втратили лише Запорізький титано-магнієвий комбінат. Але вони продовжують викручувати руки всій державі та українським аграріям, нав'язуючи свої мінеральні добрива та блокуючи доступ іноземних конкурентів.

Корупційні ідеї Фірташа

Фірташ за сприяння Мінекономіки прагне максимально закріпитися на цьому ринку азотних добрив. За часів Порошенка вони під виглядом блокування продукції країни агресора заборонили імпорт російських мінералів. І це смішно, адже сам Фірташ є породженням російської організованої злочинності та зв'язків на рівні Семена Могілевича та підтримки Володимира Путіна. І його добрива виготовляються з російського газу або аміаку.



Дмитро Фірташ / Фото Детектор Медіа

Але зараз він прагне обмежити імпорт добрив з інших країн, зокрема й ЄС. Його ідея – ввозити їх лише по квотах, що створює величезні ризики корупції, адже за потрапляння в цю квоту будуть платити хабарі, а також вбиває конкуренцію з самим Фірташем.

► Корупція у компаніях Фірташа

Компанії Фірташа, що входять в Group DF, є абсолютним монополістом з виробництва аміачної селітри в Україні, і за 2019 рік виробив понад 70% усіх азотних добрив. Також Group DF контролює найбільшого виробникаа комплексних добрив – "Сумихімпром", який останнім часом виробляє лише продукцію на давальницькій сировині від фірми Фірташа "Хімвектор".

У вересні 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив примусово поділити хімічний дивізіон Фірташа – групу компаній OSTCHEM – та накласти понад 100 мільйонів гривень штрафу на його гуртову торговельну компанію.

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Тоді ж було викрито всю схему його роботи. Так, щоб виправдати високу ціну добрив, він запровадив систематичний перепродаж всередині групи за завищеними цінами газу, який є основною сировиною при виробництві добрив. Це потім дозволяло Фірташу показувати високу собівартість і відкидати звинувачення у вижиманні соків з аграріїв.

► Завдяки Фірташу аграрії не отримали добрива, за які заплатили

Також Фірташа викрили в тому, що він здійснив зупинку заводів з березня по червень 2017 року прямо посеред сезону весняно-польових робіт.

Відповідно, аграрії не отримали добрива, за які вони здійснили передплату. Легалізував цю зупинку він тим, що свідомо не проводив розрахунків за поставки газу і навіть не використав вже оплачений газ із сховищ.

Довідка. Українські фермери перерахували фірмам олігарха Дмитра Фірташа понад 2 мільярди гривень авансу на азотні добрива, але натомість не отримали нічого. Все тому, що підприємствам групи Ostchem Holding AG через борги відключили газопостачання, відповідно заводи зупинили роботу. Це трапилось у 2017 році. Проти Фірташа відкрили кримінальні справи в Україні, Європі та США. Йому загрожувало до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів.

Фірташ заблокував усе в судах

Історичне рішення щодо примусового поділу групи Фірташа передбачало, що це має відбутися впродовж 9 місяців. Але нічого не сталося, Фірташ заблокував усе в судах і продовжує їздити "на горбі" українських аграріїв.

Він ініціював розслідування щодо сплеску імпорту добрив в Україну за період 2016-2019 років, який, за його версією, завдав "непоправної шкоди вітчизняному хімпрому". Однак саме Фірташ це і спровокував, свідомо зупинивши свої заводи перед самою посівною. І хоча всі ці факти вже давно відомі та навіть встановлені Антимонопольним комітетом в рамках розслідування про розподіл холдинга Фірташа, Мінекономіки все одно грає на боці олігарха.

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На кону зараз – виживання всього аграрного сектору. Альтернатива цьому – порятунок олігархічної імперії, яка офіційно має бути розподілена і яка тотально пов'язана з Росією. При чому, отримані від українських аграріїв кошти вона закачує в проросійські політичні проєкти та телеканали. Це і є справжній реванш, який поступово насувається в Україну.