Корупційні схеми в українських портах: які астрономічні зарплати отримують посадовці

Навіть вибори президента не стали на заваді корупціонерам у їхньому бажанні збагачуватися на політиці. Верхівка Міністерства внутрішніх справ намагається залізти на державні потоки в українських портах, поставивши свої охоронні фірми замість державних охоронців.

Два місяці тому отримала продовження історія, про яку я вам вже розповідав. Ідеться про те, що керівники Миколаївської філії "Адміністрації морських портів України" всупереч чинному законодавству України провели процедуру закупівлі за предметом "Охоронні послуги". Було укладено договори з приватною охоронної фірмою "Альфа-Безпека".

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І от тепер, коли вся країна займалася виборами, 25 січня аналогічне рішення ухвалено щодо Ізмаїльської філії "Адміністрації морських портів України". Як і в першому випадку, охорону портів розіграли на сайті Рrozorro, але навіть розрекламована система державних закупівель може бути легкою здобиччю в руках шахраїв, що прагнуть збагачення.

Як і в Миколаєві, перемогу в боротьбі за охорону порту в Ізмаїлі також присудили фірмі "Альфа-безпека".

В Миколаївському порту, внаслідок виконання умов цього договору, незаконним способом були звільненні досвідченні працівники державного загону охорони – їх замінили на охоронців приватної фірми, а держава була змушена компенсувати збитки. І от на травень місяць 2019 року така заміна запланована в Ізмаїльському порту.

Нещодавно протестувальники з Ізмаїлу приїздили пікетувати Верховну Раду і я виходив до них на спілкування.

Які схеми працювали у Ізмаїльському порту?

Як випливає з договору, охорону порту в Ізмаїлі силами приватної компанії буде коштувати 18 мільйонів гривень. Тоді як державна охорона здійснювала аналогічні заходи майже вдвічі дешевше, за 10 мільйонів.

Навіщо державну охорону міняти на приватну? Мета проста – поставити на ці грошові потоки, що виміряються сотнями мільйонів гривень, потрібних людей. А сліди фірми-переможця "Альфа-Безпека" ведуть до заступника голови Нацполіції України начальника департаменту захисту економіки Ігоря Купранця.



Ізмаїльський порт

Окрім охорони у Миколаївському порту, яка вже відбувається декілька років, та охорони в Ізмаїльському порту, яку тільки збирається перебрати "Альфа-Безпека", цю компанію намагаються проштовхнути на порти Одеси та Черноморська.

Діючи в інтересах трудових колективів, я направив звернення до міністра інфраструктури Володимира Омельяна. Але спрацював принцип розподілу державних посад та потоків за квотами. І Міністерство інфраструктури, у віданні якого перебувають порти, і Міністерство внутрішніх справ, де працює Купранець – обидва ці відомства вже п'ять років є вотчиною "Народного фронту".

Тому не дивно, що пройдисвітам, які залазять на охорону портів, не дали по рукам, а, навпаки, їх дії визнали повністю законними. У Адміністрації морських портів уже два роки немає повноцінного керівника, а є виконувач обов'язки – громадянин Латвії Райвіс Вецкаганс. Але "Народний фронт" влаштовує, що галуззю керує "врємєнщік", яким легше маніпулювати – і тому конкурс на заміщення посади не призначено.

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Протягом років нинішньої влади нас намагалися переконати, що якщо призначити іноземця та дати високі зарплати, то зникне схематоз. Але це повністю руйнується на прикладі підприємства.

Які зарплати отримують посадовці морських портів?

Я отримав офіційну відповідь – перший заступник Адміністрації морських портів має офіційний оклад 280 тисяч гривень на місяць. Не на рік, а не місяць. Заступники голови – 260 тисяч гривень. А зарплата керівника взагалі засекречена.

Місячна зарплата двох заступників голови Адміністрації морських портів дорівнює місячній зарплаті всіх 110 охоронців-контролерів, яких хочуть звільнити в порту Чорноморськ для введення фірми "Альфа-Безпека" – начебто з метою оптимізації витрат.

Протягом одного 2018 року Вецкаганс безпрецедентно збільшив чисельність апарату управління Адміністрації морських портів більше, ніж на половину, з 165 до 270 осіб, встановивши середню зарплату в 80-100 тисяч гривень. Звичайно, ніхто не ставить під сумнів, що чиновник має отримувати гідну зарплату, аби не красти, але це має супроводжуватися реформами та боротьбою з корупцією.



Райвіс Вецкаганс

Тоді як в портах це робиться на тлі "досягнень" команди Вецкаганса – мінус 1 мільярд доходів в порівнянні з 2017 роком. При цьому в філіях Адміністрації морських портів, які знаходяться безпосередньо в портах України і забезпечують їхню роботу та надходження доходу в бюджет, середня зарплата сьогодні практично заморожена на рівні 9 тисяч гривень.

Кадрова проблема в портах

Ще одна проблема – кадрова. Як повідомляють зсередини системи морських портів, у 2017 році директор Білгород-Дністровського порту Сергій Сєчкін після порізки портальних кранів і відкриття в зв'язку з цим кримінального провадження, – ні, не був покараний, а за "особливі заслуги" був призначений в обхід конкурсу виконуючим обов'язки директора порту Чорноморськ.

Мета всього цього очевидна – це контроль над портами, над рухом контрабанди, вантажів на сотні мільйони доларів, в тому числі військового призначення через контрольно-пропускні пункти портів.

Ми тривалий час вірили, що залучення іноземців може змінити ситуацію. Але якщо вони потрапляють в токсичну систему, де ні Банкова, ні його безпосередні міністри не хочуть ламати статус-кво, то в них залишається простий вибір – або змиритися та стати ширмою для систему, або гучно хлопнути дверима та піти.

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Ні такі астрономічні зарплати, ні іноземне громадянство не є визначальним для того, щоб зупинили схематоз. А визначальним якраз є моральні якості людини. Тільки чесні керівники здатні налаштувати роботу державних інституцій так, щоб вони обслуговували не декілька корумпованих родин, а все суспільство. Тільки так зможемо змінити життя на краще.