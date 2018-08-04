Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову мало скандалів з рюкзаками сина. Він вирішив заробити на державних потоках Міністерства інфраструктури.

Днями до мене на депутатський прийом в Одесі потрапила профспілка загону охорони Одеського морського порту. Вони розповіли про чергову аферу керівництва держави з метою використання влади для власного збагачення.

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Понад 150 осіб, що працюють в загоні охорони Одеського морського порту, збираються викинути на вулицю. А все тому, що Авакову закортіло поставити наближену приватну фірму на охорону морських портів.

Є таке Державне підприємство "Адміністрація морських портів України", що вже тривалий час не має повноцінного керівника. Виконувачем обов'язків останні півтора роки є латиш Райвіс Вецкаганс.



Райвіс Вецкаганс

Чому досі не призначено конкурс на вакантну посаду? Тому що правлячим кланам дуже зручно мати виконувачів обов'язків на всіх посадах, адже тоді вони є слухняними виконавцями відведених ним ролей.

"Адміністрацію морських портів України" віддали в управління "Народному фронту". Якщо ви подивитеся на керівний склад цього державного підприємства, то побачите людей з команди голови фракції Максима Бурбака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Так, серед заступників латиша Вецкаганса є знакові люди. Це колишній помічник депутата Бурбака, а також двоє директорів департаментів Міністерства інфраструктури за часів роботи Бурбака міністром інфраструктури. При чому один з цих заступників – Микола Полторацький – є ставлеником Ріната Ахметова, який не приховував своїх симпатій до Яценюка і "Народного фронту".

А от ще одним заступником голови "Адміністрації морських портів України" з питань безпеки є Сергій Гронський, який працював у департаменті моніторингу в міністра внутрішніх справ "фронтовика" Авакова.

Тому не дивно, що "Народний фронт" вирішив за звичкою подоїти "Адміністрацію морських портів". Коли на кону мільйони державних гривень, то можна закрити очі навіть на пряму норму закону "Про морські порти України". Там сказано, що охорона і контрольні функції на території морських портів в прикордонній смузі покладено на прикордонників та загони охорони морських портів у складі Служби Морської Безпеки.



Арсен Аваков

Але закон – це дрібниці, якщо треба поставити своїх людей на потоки. Виконувач обов'язків голови "Адміністрації морських портів України" Вецкаганс пише наприкінці минулого року наказ. Ним передбачено повну заміну державної охорони портів на – правильно! – приватну охоронну фірму, яка не має жодного стосунку до морської галузі та контролю на прикордонних територіях.

У цьому конкретному випадку, про який розповіли профспілки, ідеться про фарс, розіграний в інтересах одного учасника – компанії "Альфа-Безпека". Минулого року ця структура зайшла на охорону Миколаївського порту.

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У результаті – звільнені працівники повідсуджували по 50-70 тисяч гривень. Та за нанесені державі збитки ніхто не поніс покарання – корупційні жнива в розпалі, треба встигнути зібрати касу на наступні вибори.

І тепер "Альфа-Безпека" має забрати на себе охорону Одеського, Чорноморського та Ізмаїльского морських портів. Ціна питання – понад 103 мільйони гривень. Але, з досвіду Миколаївського порту, цей тендер є спланованим фарсом, а його переможець заздалегідь визначений. Це також має стати фірма "Альфа-Безпека".

При чому вони настільки впевнені у власній безкарності, що надавали до тендеру явно підроблені документи. Трудові книжки робітників, яких мають залучити до охорони портів, оформлені в один день, порядкові номери йдуть один за одним, а перший і єдиний запис один і той же: "Прийнятий на посаду охоронця 3-го розряду". В деяких копіях посвідчень фігурують фотографії одних і тих самих людей, але під різними прізвищами!

Що це за особи і де вони працювали раніше, невідомо. Деякі з них просто випадкові люди з центру зайнятості, вік "охоронців" становить 65-67 років. Основними здобутками цієї фірми в охоронній діяльності є охорона розважального комплексу у Львові та яблуневого саду у Львівській області.

Розслідування програми "Наші гроші" показало зв'язок фірми з таємними покровителями в Міністерстві внутрішніх справ. Отже, охоронна компанія "Альфа-Безпека" була зареєстрована в Києві по вулиці Полтавській – у приміщенні, яке після Революції Гідності купив Михайло Купранець. Знайоме прізвище? Це – батько заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця, який відповідає в Авакова за все слідство в економічних злочинах.



Заступник голови Нацполіції Ігор Купранець

Але це не все. Засновник "Альфа-Безпеки" працює керівником у компаніях, серед акціонерів яких значиться Наталія Купранець – дружина заступника голови Нацполіції.

Новий власник "Альфа-Безпеки" Микола Марченко, на якого переоформили компанію, донедавна був першим заступником Купранця. Зараз фірма переїхала в офіс на вулиці Богомольця, прямо по сусідству з Міністерством Авакова і поліцейським Департаментом захисту економіки Купранця.

Купранець має репутацію гаманця Авакова та його найближчого соратника в Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, нещодавно, коли відбулося обрання керівного складу Державного бюро розслідувань, більшість посад отримали саме люди Купранця та Авакова.

Вся ця афера з охороною портів виглядає, як шахрайська схема з метою заволодіння коштами державного бюджету. Але латиш на чолі "Адміністрації морських портів" до цього часу не скасував відверто корупційний тендер. Більш того, він навіть не відповідає на звернення працівників порту та членів їх сімей.

Тому мною, як депутатом, вживаються заходи для того, щоб зупинити цей черговий дерибан в ім'я правлячих кланів. На кону не лише гроші бюджету, але і призначення непідготовлених людей для контролю за переміщенням вантажів на сотні мільйонів доларів через пункти пропуску в зонах прикордонного контролю.

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Це неодмінно призведе до розгулу криміналу, посилення корупції, зростання контрабанди, створення чорних схем і перетворенню територій портів в сіру зону.

Ця історія – черговий доказ, що правлячі клани добровільно не захочуть звільняти кабінети. Але тільки шляхом зміни влади ми можемо стати нормальною країною, де влада працюватиме в інтересах всього суспільства, а не кількох сімей.