Вищий антикорупційний суд визнав вимагання хабара "Слугами народу"! ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенко на період слідства – утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень! Далі – матеріал російською.

В решении суда указано, что вымогательств взятки Фищенко осуществлял совместно с народным депутатом "слугой народа" Александром Юрченко. Об этом сообщают источники Цензор.Нет.

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Отмена неприкосновенности в действии

Изначально размер залога прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры запрашивал в 5,5 миллионов гривен, однако снижение залога до 1,5 миллиона в НАБУ считают обоснованным, поскольку суд рассматривал меру пресечения только по одному эпизоду – вымогательству взятки в 13 тысяч долларов. Эпизод с вымогательством 200 тысяч долларов еще не рассматривался.

Таким образом возник громкий скандал – генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась выписать подозрение Юрченко, а антикоррупционный суд признал доказательства достаточными для выдвижения Юрченко подозрения в вымогательстве взятки.

Теперь Венедиктова и Офис президента поставлены перед выбором – продолжать позориться и прикрывать Юрченко даже после публикации видео НАБУ и после решения Высшего антикорсуда, или наконец начать действовать по закону и выписать ему, как положено подозрение.

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Высший антикоррупционный суд своим решением превратил ситуацию для генпрокурора и для ОП просто в постыдную – то есть Офис молчит, генпрокурор не видит доказательств, и решает вместо суда, а суд считает, что коррупция в деле есть, доказательства допустимые, и депутата надо по логике решения по Фищенко задерживать, и также выбирать меру пресечения на период следствия. Давайте, вы же так хвастались отменой неприкосновенности.