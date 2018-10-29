Корупційний екс-нардеп Мартиненко подав до суду на Центр протидії корупції: відома причина

Справа Миколи Мартиненка, яку розглядали сьогодні, 29 жовтня, в суді – одна з найперших гучних справ національного антикорупційного бюро. Микола Мартиненко на політичному обрії давно: 17 років депутат, мільйонер, його ще можуть пам'ятати з часів Ющенка – входив в коло "любих друзів". Його звинувачують у корупції, а він потягнув до суду і самих борців з корупцією.

Ранок понеділка 29 жовтня у Миколи Мартиненка розпочинається з чергового візиту до Шевченківського суду.

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У політичних колах його називають не інакше як "правою рукою" екс-прем'єра Арсенія Яценюка, а ще "гаманцем" і сірим кардиналом партії "Народний фронт", до створення якої він був "любим другом" Віктора Ющенка, і входив до партії "Наша Україна". Загалом у парламенті Мартиненко працював безперервно з 1998 року до грудня 2015 року. Тоді він добровільно склав депутатський мандат, щоб "не впливати на слідство".



Микола Мартиненко

Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі". Сьогодні в суді прокурори мали продовжувати зачитувати обвинувальний акт, однак розгляд справи перенесли. Та пан Мартиненко збирається на ще одне засідання – уже пообіді. Він подав до суду на Центр протидії корупції. Хоче, щоб із сайту прибрали його досьє.

Треба спочатку, щоб відбувся суд, довести вину, а потім публікувати,

– сказав підозрюваний, колишній народний депутат Микола Мартиненко.

На твердження, що на сайті те, в чому його звинувачує НАБУ, і це публічна інформація, Мартиненко висловив свою відмінну думку.

Звинувачує і доведені судом – це різні речі. А Центр протидії корупції грається в іграшки, проти яких ми завжди боролися з вами, проти того, щоб спочатку довести у суді любий доказ, а потім вже можна було публікувати,

– додав екс-нардеп.

Ось ця сторінка так допікає колишньому нардепу. Тут можна прочитати про кримінальні провадження та переглянути, з якими фірмами та людьми пов'язаний Мартиненко.



Мартиненко на сайті pep.org.ua



Юрист пояснює: у реєстрі, окрім пана Мартиненка, ще 10 тисяч осіб. І періодично хтось із них просить, щоб їхнє імя прибрали з бази. Однак екс-нардеп перший, хто дійшов аж до суду. Тож чому інформація про Мартиненка в реєстрі публічних діячів стала йому кісткою в горлі?

Операції всі, які здійснює він, його компанія, підлягають фінансовому моніторингу, і в тому числі іноземні банки, переглядаючи цю інформацію, можуть йому не дозволити так швидко проводити ці операції,

– пояснила юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

У Центрі протидії корупції звертають увагу на те, з якою швидкістю феміда взялась розглядати кримінальне провадження щодо Мартиненка.

Кримінальні справи НАБУ в Шевченківському суді зазвичай рухаються дуже повільно. Засідання відбувається, найчастіше, раз в три місяці. Справа Мартиненка – їх уже призначили в колегії суддів – раз в тиждень. Це говорить про те, що він впливає якимось чином. Щоб справу розглядали швидко. Він хоче отримати виправдальний вирок до створення антикорупційного суду,

– наголосила Щербан.

Політолог називає справу Мартиненка прикладом боротьби старих еліт проти нових людей.

"Це людина, яка була наближена до премєр-міністра. Це показник, що стара система своїх до тюрми не саджає. І те, що вони потім ще дозволяють нахабно подавати до суду на ті громадські організації, які в тому числі займались розслідуваннями, демонструє що стара система себе дуже комфортно почуває", – підкреслив політолог Микола Давидюк.

Хоча на політичній арені зірка Миколи Мартиненка поки не сяє, та амбіції не згасають: "Є інсайдери, і різні експерти говорять, що, можливо, співпраця з БЮТом – наступна", – додав Давидюк.

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А поки - досьє Мартиненка на сайті протидії корупції ніхто не зніматиме, щонайменше до 10-го грудня. Адже розгляд справи перенесли.