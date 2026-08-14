До війни був тренером з вільної боротьби: на фронті загинув Костянтин Соломакін

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув Костянтин Соломакін, який раніше працював тренером з вільної боротьби.

Про це повідомили у пресслужбі управління фізичної культури та спорту "ДонОДа".

Що відомо про загиблого військового?

Костянтин Соломакін загинув 26 травня 2025 року поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Після загибелі захисника тривалий час вважали зниклим безвісти.

Лише після ексгумації та встановлення особи його тіла родина отримала можливість попрощатися з Костянтином і провести його в останню путь.

Майбутній тренер і майстер спорту України виріс у Слов'янську, де змалку займався вільною боротьбою під керівництвом Миколи Чурая.

У 2003 році Костянтин виконав норматив майстра спорту України, а 2005-го здобув фахову освіту за спеціальністю "Фізична культура та спорт" у Донбаському державному педагогічному університеті.

Більшу частину професійного життя Костянтин присвятив вихованню юних спортсменів. Він працював тренером у спортивних школах Слов'янська та Краматорська, а з вересня 2021 року – у ДЮСШ №1 Краматорської міської ради.

3 березня 2025 року Костянтина Соломакіна призвали до лав ЗСУ. Він служив у військовій частині А3211 та до останнього захищав Україну.

Для рідних і друзів він назавжди залишиться мужньою, життєрадісною та доброю людиною, відданим тренером і турботливим чоловіком та батьком. У нього залишилися дружина та дві доньки.

Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації висловлює щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Соломакіна. Розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам'ять,

– заявили у "ДонОДа". Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Соломакіна. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна

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