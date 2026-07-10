Удар по розташуванню ЗСУ у Граківці і затишшя на Дніпропетровщині: огляд фронту від ISW

Російські військові продовжують наступальні дії на більшості напрямків. Втім, на жодному окупанти не досягли успіху.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. Ані російські, ані українські сили не мали просувань.

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Що відбувається на фронті?

Окупанти продовжували наступ на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Втім, це було безрезультативно.

8 і 9 липня російські війська намагалися штурмувати у районі Куп'янська, але не просунулися. За даними російського джерела, 9 липня українські сили контратакували поблизу Катеринівки, Нового та Рідкодуба на південний схід від Борової.

Геолоковані кадри показують, що росіяни завдали удару ракетою Х-39М, запущеною з гелікоптера, по місцю тимчасового розташування українських військових у Граківці, що на північ від Великого Бурлука.

Російські війська останнім часом проводили диверсійно-розвідувальні та інфільтраційні дії на Слов'янському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 8 липня, показують, що окупанти завдали удару по покинутому українському автомобілю в Дробишевому, що на північний захід від Лимана. Це свідчить про те, що українські сили продовжують діяти в населеному пункті, а російські війська його не контролюють.

Загарбники безуспішно намагалися просунутися у районі Костянтинівки.

Водночас геолоковані кадри, опубліковані 9 липня, свідчать, що росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами ФАБ-500 по українському пункту управління безпілотниками в Добропіллі.

9 липня ані російська, ані українська сторона не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському напрямку.

За даними ISW, на Дніпропетровському напрямку діють підрозділи 1435-го мотострілецького полку Росії. Востаннє цей полк фіксували на Покровському напрямку в січні 2026 року.

Окупанти нещодавно провели інфільтраційну операцію на заході Запорізької області.

Геолоковані кадри, оприлюднені 8 липня, свідчать, що після цього українські сили завдали удару по російських позиціях уздовж траси Т-0803 на південний схід від Новоданилівки, поблизу Оріхова. Також 8 липня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по українському радіолокаційному посту неподалік Оріхова.

Лінія фронту в Україні / Карти ISW

На яких напрямах ситуація найгарячіша?

Нещодавно окупанти заявили про захоплення Костянтинівки. Однак, це не правда. У місті тривають запеклі бої.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що російські війська змогли завести до міста невеликі диверсійні групи – орієнтовно до 100 військових. Експерт зазначив, що зараз бої тривають у промисловій зоні, де українські захисники утримують оборону. За його словами, росіяни поки не змогли оточити місто, як робили це під час боїв за Авдіївку чи Покровськ, тому атакують напряму.

Нагадаємо, за даними ISW, темпи наступу російської армії за рік впали майже у 16 разів. Якщо у червні 2025 року окупанти захоплювали в середньому 16 квадратних кілометрів на добу, то у червні 2026-го – лише близько 1 квадратного кілометра.

Аналітики зазначають, що Росія продовжує повільно просуватися лише поблизу Костянтинівки, але зазнає великих втрат. Лише у червні окупанти втратили майже 39,5 тисячі військових. В ISW також наголосили, що українські удари по російській техніці та логістиці суттєво послаблюють наступальні можливості армії Росії