За сценарієм Покровська: військовий оглядач сказав, як Росія намагається захопити Костянтинівку

Російські окупанти намагаються просуватися в бік Костянтинівки. Ситуація там схожа на те, що колись відбувалося біля Покровська.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що окупанти просунулися на флангах біля Костянтинівки. І зараз намагаються проникати в місто.

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Що відбувається біля Костянтинівки?

За словами Поповича, упродовж останніх тижнів росіяни пробують заходити в Костянтинівку. Вони діють за тією самою тактикою інфільтрації.

Вони взяли місто в "підкову". І тепер намагаються інфільтруватися з різних боків. Заходять навіть не піхотні групи по кілька людей. Часто закидають по одному військовому. Вони заходять в різні локації по місту та намагаються втриматися,

– сказав Попович.

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Саме через це довкола міста зростає сіра зона. Вона не свідчить, що окупанти захопили цю територію. Але вони там можуть перебувати та намагаються втриматися.

Якщо не знищити цих окупантів, то вони закріплюються. Далі до них намагаються по тій самій "доріжці" пройти інші окупанти. Так вони закріплюються в місті. Щось схоже було у Покровську. Зараз така загроза нависла над Костянтинівкою,

– зауважив Попович.

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