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Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року

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Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до ЄС
Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до ЄС / Фото з відкритих джерел

Українському продюсеру та композитору Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми з паспортом.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомило джерело у Державній міграційній службі України.

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Як відомо, ввечері 6 серпня український композитор та продюсер Костянтин Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на виїзді із Закарпатської області і на в’їзді в Угорщину.

Зокрема, композитор намагався переїхати кордон через пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань". 

Там, його завернули угорські прикордонники. Вони забрали у Меладзе закордонний паспорт через підозру у підробці штампів у ньому.

Відтепер Костянтину Меладзе заборонили в’їзд у країни ЄС до 2020 року,
– розповіло джерело.

Теги: LifeStyle Новини України Євросоюз Угорщина Музика
Джерело: 24 Канал
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