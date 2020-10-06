Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що за час пандемії 52 народних обранців захворіли на коронавірус, а це майже кожен 8 депутат. На думку голови парламенту, такий показник є високим, але легко пояснюється частими зустрічами з виборцями.

Станом на 6 жовтня у Верховній Раді хворіють 22 народних обранців, розповів Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Усе через те, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями й громадянами загалом під час роботи в регіонах. Таким чином професія накладає свій відбиток,

– пояснив спікер парламенту.

Він також уточнив, що Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати. Втім лише в комітетах у режимі онлайн. Також два тижні відведено для роботи парламентарів у регіонах.

Коротко про коронавірус у Раді: