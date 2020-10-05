Кількість хворих на COVID-19 в Україні стрімко зростає, це вплинуло і на роботу парламенту. Минулого тижня нардепи взяли перерву до 20 жовтня через велику кількість нових інфікованих у Раді. Всього від початку пандемії там заразилися 63 людини.

Це – нардепи та працівники апарату Верховної Ради. Відповідна інформація з’явилася у розпорядженні Укрінформу.

Раніше Верховна Рада, фактично, пішла на карантин через коронавірус: деталі

Скільки народних депутатів захворіло на коронавірус:

Всього від початку карантину в Україні COVID-19 підхопили 46 народних обранців.

Аж 20 із них інфікувалися у вересні.

Решта 17 людей – це працівники Апарату Верховної Ради.

З них 7 осіб інфікувалися коронавірусом у вересні.

Зверніть увагу! 30 вересня Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6 – 9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причиною, власне, й послужив спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату Ради.

Одними з останніх на коронавірус захворіли лідери фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" в парламенті – Кіра Рудик та Петро Порошенко. Також 1 жовтня підхопив інфекцію глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, а вже 2-го – нардепи Ігор Палиця та Нестор Шуфрич.