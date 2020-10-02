Народні депутати ВРУ Ігор Палиця з групи "За майбутнє" і Нестор Шуфрич з фракції "Опозиційна платформа – За життя" повідомили, що інфікувалися коронавірусом. Вони ж і розповіли про перебіг у себе COVID-19.

Про це Палиця та Шуфрич розповіли 1 жовтня у прямому ефірі "Право на владу", пише 24 канал.

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Ігор Палиця: без симптомів і на самоізоляції

Про те, що інфікований коронавірусом, Ігор Палиця сказав сам: "Сьогодні зранку прийшов мені позитивний тест".

Я самоізолювався. Просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів,

– поділився деталями Палиця.

За словами депутата, він лікується профілактично, робить собі уколи (прописані лікарем), ні з ким не контактує:

"Сам собі готую їсти, сам прибираю, мию посуд, роблю уколи – все сам".

Нестор Шуфрич: тести то позитивні, то негативні

Про коронавірус у Нестора Шуфрича в ефірі "Право на владу" сказала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка раніше важко перехворіла COVID-19. Сам Шуфрич підтвердив цю інформацію, але із заувагою.

Я завтра отримаю результат. У мене, на жаль, у вівторок був один позитивний тест, потім три негативних. Завтра і в понеділок буду робити чергові,

– розповів Шуфрич.

Іншими словами, Шуфрич до кінця не певен, чи він хворий, бо результати тестів різняться.

"Подивимося, чим це закінчиться", – підсумував депутат.

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