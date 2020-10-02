"Подивимося, чим це закінчиться": коронавірус підхопили Палиця і Шуфрич – у якому вони стані
Народні депутати ВРУ Ігор Палиця з групи "За майбутнє" і Нестор Шуфрич з фракції "Опозиційна платформа – За життя" повідомили, що інфікувалися коронавірусом. Вони ж і розповіли про перебіг у себе COVID-19.
Про це Палиця та Шуфрич розповіли 1 жовтня у прямому ефірі "Право на владу", пише 24 канал.
Нагадаємо У Верховній Раді спалах коронавірусу, депутати скасували два пленарні засідання
Ігор Палиця: без симптомів і на самоізоляції
Про те, що інфікований коронавірусом, Ігор Палиця сказав сам: "Сьогодні зранку прийшов мені позитивний тест".
Я самоізолювався. Просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів,
– поділився деталями Палиця.
За словами депутата, він лікується профілактично, робить собі уколи (прописані лікарем), ні з ким не контактує:
- "Сам собі готую їсти, сам прибираю, мию посуд, роблю уколи – все сам".
Нестор Шуфрич: тести то позитивні, то негативні
Про коронавірус у Нестора Шуфрича в ефірі "Право на владу" сказала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка раніше важко перехворіла COVID-19. Сам Шуфрич підтвердив цю інформацію, але із заувагою.
Я завтра отримаю результат. У мене, на жаль, у вівторок був один позитивний тест, потім три негативних. Завтра і в понеділок буду робити чергові,
– розповів Шуфрич.
Іншими словами, Шуфрич до кінця не певен, чи він хворий, бо результати тестів різняться.
- "Подивимося, чим це закінчиться", – підсумував депутат.
У кого з нардепів нещодавно виявили коронавірус
- 1 жовтня стало відомо, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підхопив коронавірус.
- Дещо раніше про COVID-19 у себе проінформував лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
- Захворіла й голова "Голосу" Кіра Рудик.
- Інфікувався спортсмен та депутат зі "Слуги народу" Жан Беленюк.
- Ще одна парламентарка зі СН Тетяна Грищенко також інфікована.
- COVID-19 має й депутатка з ЄС Яна Зінкевич.