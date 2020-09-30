Депутатка Яна Зінкевич підхопила коронавірус: що відомо про її стан
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Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич заразилась коронавірусом. За її словами, позитивний тест прийшов після того, як уся фракція здала тести.
Що відомо про коронавірус в Яни Зінкевич
Нардепка попросила усіх, хто контактував з нею протягом останніх днів здати ПЛР-тести. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.
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За словами Яни Зінкевич, зараз із наявних симптомів у неї лише сильна втома.
Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні, але не на ШВЛ, на щастя,
– зазначила депутатка.
Хто така Яна Зінкевич?Відома волонтерка, засновниця і командирка медичного батальйону "Госпітальєри", начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої армії.
За допомогу українським військовим та порятунок сотень бійців відзначена низкою нагород: Орденом за заслуги 3 ступеня, Орденом за спасіння життя, Пам'ятним знаком за воїнську доблесть та званням "Народного героя України". Пройшла до Верховної Ради під 7-м номером у списку партії "Європейська солідарність".
Масовий спалах коронавірусу в Раді: хто захворів
- Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що лише за останній тиждень коронавірус виявили одразу у восьми депутатів.
- Серед тих, хто захворів, є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Голосу" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк й інші.
- Через це Верховна Рада внесла зміни у власний календарний план нинішньої сесії. У жовтні парламент проведе лише пленарне засідання – 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.