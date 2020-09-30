Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич заразилась коронавірусом. За її словами, позитивний тест прийшов після того, як уся фракція здала тести.

Що відомо про коронавірус в Яни Зінкевич

Нардепка попросила усіх, хто контактував з нею протягом останніх днів здати ПЛР-тести. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами Яни Зінкевич, зараз із наявних симптомів у неї лише сильна втома.

Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні, але не на ШВЛ, на щастя,

– зазначила депутатка.

Зверніть увагу! Напередодні коронавірус виявили у Петра Порошенка – лідера фракції "Європейська солідарність" та п'ятого президента України. Він також перебуває на самоізоляції.

Хто така Яна Зінкевич? Відома волонтерка, засновниця і командирка медичного батальйону "Госпітальєри", начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої армії.



За допомогу українським військовим та порятунок сотень бійців відзначена низкою нагород: Орденом за заслуги 3 ступеня, Орденом за спасіння життя, Пам'ятним знаком за воїнську доблесть та званням "Народного героя України". Пройшла до Верховної Ради під 7-м номером у списку партії "Європейська солідарність".

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