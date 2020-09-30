У депутатки з фракції "Слуга народу" Тетяни Грищенко виявили коронавірус. Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

У парламенті – спалах коронавірусу

Про COVID-19 у Грищенко Гончаренко написав у телеграмі. 24 канал намагається зв'язатись з народною обраницею.

До теми Петро Порошенко заразився COVID-19

Зазначимо, що у Верховній Раді зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 інфікувались близько 10 нардепів.

Серед тих, хто захворів, є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Голосу" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк й інші.

Рада змінила графік роботи у жовтні

Через це у жовтні парламент проведе лише пленарне засідання – 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.

За відповідні зміни до календарного плану 30 вересня проголосував 281 нардеп.