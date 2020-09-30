У парламентарки зі "Слуги народу" Тетяни Грищенко – коронавірус, – нардеп
У депутатки з фракції "Слуга народу" Тетяни Грищенко виявили коронавірус. Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
У парламенті – спалах коронавірусу
Про COVID-19 у Грищенко Гончаренко написав у телеграмі. 24 канал намагається зв'язатись з народною обраницею.
До теми Петро Порошенко заразився COVID-19
Зазначимо, що у Верховній Раді зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 інфікувались близько 10 нардепів.
Серед тих, хто захворів, є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Голосу" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк й інші.
Рада змінила графік роботи у жовтні
Через це у жовтні парламент проведе лише пленарне засідання – 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.
За відповідні зміни до календарного плану 30 вересня проголосував 281 нардеп.
Що відомо про Тетяну Грищенко?За освітою бухгалтер.
У 2019 році обрана до Верховної Ради від "Слуги народу" на Житомирщині.
Членкиня комітету з питань аграрної та земельної політики.