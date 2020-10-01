Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підхопив коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції. Лікарі оцінюють його стан як стабільний, а показань до госпіталізації немає.
Парламентар зауважив, що мав певні труднощі із діагностуванням коронавірусу. Також Олександр Корнієнко на своїй сторінці у фейсбуці розповів про перебіг хвороби.
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Що відомо про перебіг хвороби у Корнієнка
Корнієнко заявив, що не мав ніяких симптомів COVID-19, окрім температури. Попри це, голова президентської партії здав тести на коронавірус. Однак вони не показали результату.
Я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком "схоже на COVID-19", після чого я відразу самоізолювався,
– зауважив голова "Слуги народу".
Він додав, що згодом з'явилися симптоми, що притаманні хворим на COVID-19. Мовиться по погіршення нюху, а також часткова втрата смаку. Водночас кашлю парламентар взагалі не мав.
Як сказав Корнієнко, складність полягає у тому, тести на коронавірус були негативні, але КТ показало "щось схоже на COVID-19".
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За словами лікарів, зараз доволі часто ПЛР-тести не показують наявність хвороби. Попри це, Корнієнко радить самоізолюватися.
Поради від Корнієнка
Голова "Слуги народу" звернув увагу на те, що найбільше хворіють ті люди, які мають ширше коло спілкування. У приклад можна навести Верховну Раду, яка фактично пішла на карантин через COVID-19.
Не буду говорити за всіх, але я, чесно кажучи, грішив і порушенням маскового режиму, і нехтував санітайзером та рукавичками. За минулий тиждень через вибори я контактував із сотнями людей. Необачність у таких справах погано закінчується,
– підкреслив Корнієнко.
Насамкінець політик наголосив, що коронавірусна інфекція – це не політика, а здоров'я. Та закликав берегти себе і дотримуватися рекомендацій МОЗ.
Що відомо про спалах COVID-19 у Верховній Раді?Раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що лише за останній тиждень коронавірус виявили одразу у 8 депутатів. Через це спікер наполегливо закликав колег носити маски під час засідань.
Серед тих, хто захворів, є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, голова "Голосу" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк й інші.