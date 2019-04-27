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      Кожен п'ятий росіянин мріє про імміграцію: приголомшливе дослідження

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      Кожен п'ятий росіянин мріє про імміграцію: приголомшливе дослідження

      За даними дослідження соціологічної служби Gallup, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи. Адже 20% росіян хочуть іммігрувати зі своєї країни. Це підтверджують і цифри: населення РФ з 2013 року різко скоротилося, а деякі з тих, хто залишився не приховують, що хочуть іммігрувати.

      За прогнозами ООН, населення Росії до 2050 року скоротиться на 8%. Проте цей процес може прискоритись, свідчить опитування. Про це повідомили у  "Радіо Свобода"

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      Як зауважили дослідники, з 2014 року відсоток працездатних росіян, які хотіли б іммігрувати, зріс втричі – з 14% до 44% – для населення віком від 15 до 29 років. А серед людей віком від 30 до 45 років – з 7% до 22%.

      Аналітики переконують, що політика президента Росії Володимира Путіна є одним із факторів, які посилюють бажання росіян іммігрувати. Однак, економічні умови також відіграють не меншу роль у бажанні іммігрувати.

      Путін
      Володимир Путін 

      Серед тих, хто прагне виїхати з країни 40% переїхали б жити до країн ЄС, а ще 16% віддають перевагу США. Навіть збільшення народжуваності не змінить демографічну ситуацію, вважають дослідники. На їхню думку, цілком прогнозованим є те, що Путін почне надавати громадянство російськомовним мешканцям України, Казахстану, Узбекистану і Молдови.

      Це величезне число. 44% росіян віком від 15 до 29 років хочуть покинути країну. І надають перевагу переїздові до Німеччини та США,
      – підсумував директор Центру Байдена Майкл Карпентер.

      До слова, президент РФ Володимир Путін приголомшив світ своєю заявою. Він повідомив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, а й усім українцям.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін дослідження Соціологічне дослідження
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