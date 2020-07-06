Про довжину спідниці. Ніде я не бачила такої кількості жінок за 60+ у таких міні і з такими... стрункими ногами, як у Франції!

Моя знайома продавщиця з Carrefour, такий собі вокс популі (голос народу – прим. ред.), вважає, що то все завдяки Бріджит Макрон. Мовляв, відколи та поселилася в Єлисеймькому Палаці, кожна старушенція вважає себе королевою.

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Не будьте прискіпливими!

Я з нею категорично не згодна. По-перше, не вважаю жінок ні в 70, ні навіть у 80 старушенціями (тітка мого чоловіка у свої 69 завела коханця і на вухо зізналася племіннику, що лиш тепер відкриває свою сексуальність, а партнерка його батька, відсвяткувавши 80 на яких і, покинула його, бо "пора пожити і для себе...") По-друге , міні тут носили жінки будь-якого віку ще задовго до Бріджит з її і справді нереально гарними ногами.

Вся справа – у відчуттях і в тому, доколупуєшся ти до себе чи ні. Я, чи більшість із вас, підрзрюю, доколупуюся. То целюліт запеленгую на стегні, то мені коліно не естетичне як частина тіла. І це при тому, що я чесно намагаюся хоча би якісь робити справи для очистки совісті. І мені ще далеко не 60.