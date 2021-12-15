Вибіркове хизування

Що характерно, рішенням тієї ж Венеціанської комісії, яка вщент розгромила злочинне рішення Конституційного суду, яке зруйнувало декларування статків посадовцями, дозволило безлічі корупціонерів уникнути відповідальності і за яке Тупицький потрапив під санкції США, ці "чорти" чомусь не хизувалися.

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Це чистої води подвійні стандарти у виконанні суду, який повинен бути найвищою інстанцією законності та істини в державі. Ганьба.

Справа Тупицького жива

Що стосується підтримки Тупицького суддями, які мали б самі звільнити його одразу після оприлюднення компрометуючих матеріалів та підозри, то це радше кругова порука співучасників злочину або низки злочинів.

Це означає, що невдовзі санкційні списки США можуть поповнитись новими прізвищами людей у крабових мантіях.

Як та за що покарали Тупицького: дивіться відео