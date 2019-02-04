Крали з військової частини: двоє чоловіків на Житомирщині незаконно продавали зброю
На Житомирщині співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, які незаконно торгували зброєю. Її, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин області.
Затримані – мешканці Новограда-Волинського, обоє вже були судимі раніше. "Клієнтів" вони підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл, повідомили у прес-службі СБУ.
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Порушників спіймали під час чергової спроби нелегальної оборудки, коли вони намагалися продати два автомати з магазинами, пістолет з набоями та глушник, за які мали намір вторгувати 65 тисяч гривень.
Крім цього, у лісі неподалік районного центру правоохоронці знайшли сховок зловмисників й вилучили звідти ще декілька одиниць зброї.
Під час затримання один із чоловіків намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.
Фото вилученої зброї
За даними фактами вже відкрили кримінальне провадження.
Це – вже не перший випадок крадіжки зброї на Житомирщині. У вересні 2018 року після проведення навчальних стрільб з однієї з військових частин Збройних сил вкрали пістолети та автомати.