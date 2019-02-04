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      Крали з військової частини: двоє чоловіків на Житомирщині незаконно продавали зброю

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / iz.com.ua

      На Житомирщині співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, які незаконно торгували зброєю. Її, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин області.

      Затримані – мешканці Новограда-Волинського, обоє вже були судимі раніше. "Клієнтів" вони підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл, повідомили у прес-службі СБУ.

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      Порушників спіймали під час чергової спроби нелегальної оборудки, коли вони намагалися продати два автомати з магазинами, пістолет з набоями та глушник, за які мали намір вторгувати 65 тисяч гривень.

      Крім цього, у лісі неподалік районного центру правоохоронці знайшли сховок зловмисників й вилучили звідти ще декілька одиниць зброї.

      Під час затримання один із чоловіків намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.

      Крадена зброя на Житомирщині
      Фото вилученої зброї

      За даними фактами вже відкрили кримінальне провадження.

      Це – вже не перший випадок крадіжки зброї на Житомирщині. У вересні 2018 року після проведення навчальних стрільб з однієї з військових частин Збройних сил вкрали пістолети та автомати

      Теги: Новини України Зброя Новини Житомира Пограбування Кримінальні новини СБУ
      Джерело: 24 Канал
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