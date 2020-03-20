Краплями передається не лише вірус

Можливо, не кожен може подарувати лікарні дихальний апарат, але кожен може поводитися гідно, порядно.

Хтось впустить у себе вірус жадібності, жлобства та тупого споживацтва. Скажете, що люди здатні перетворюватися на лайно під страхом смерті від вірусу? А ось і ні. Якщо людина лайно, вона і перед смертю лайно. А якщо ні, то їй вистачить гідності любити і поважати людство, навіть коли вона боїться, що не зможе дихати. Це речі зовсім не пов'язані. Я точно це знаю.

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Вся справа в цінностях, оскільки порядність – це м'яз, який, як і щастя, потрібно тренувати. Кожне мікрорішення формує нашу поведінку, і з нього вже вибудовується картина життя і портрет кожного. Наші діти дивляться на нас. І немає іншого способу навчити їх бути порядними, ніж бути порядними самим.

Швидше за все, захворіють ті, хто перелазить через стрічки на паспортному контролі, їздить по зустрічній, коли дуже треба, без черги, на секундочку, заходить в кабінет лікаря в поліклініці. Вони, звичайно, не помруть, а шкода. Тому що вони будуть продовжувати виховувати своїх дітей жлобами, жити по-жлобськи, їсти по-жлобськи, смітити по-жлобськи, лікуватися по-жлобськи і зовсім скоро почнуть дихати по-жлобськи через апарати в гаражі.

Тестів на вірус немає, але в більших обсягах з'явилися тести на людяність і порядність.

Звичайно, зараз час не для пафосних слів, а для пафосних справ. І ось саме зараз можна спостерігати за українськими патріотами, які дуже багато говорять, міркують, аналізують і критикують – і досить мало роблять. Словосполучення "патріот розмовного жанру" я придумала давно, але тільки зараз можна спостерігати за тим, як люди себе проявляють.

Ось уже тиждень, як я повернулася в Україну, і прокидаюся з однією думкою: що можу зробити особисто я в цій ситуації? І, знаєте, не так і багато для лікарень, реанімацій та закупівель тестів. Але щось все ж можу. Можу поставити санітайзер у консьєржа та написати: користуйтеся на здоров'я.

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Люди будуть заражатися вірусом, а деякі і вмирати, тільки через свою неусвідомленість, інфантильність і дурість, оскільки їм такі як я недостатньо серйозно пояснили, що потрібно скасувати всі вечірки, зустрічі з друзями (навіть маленькими компаніями), обмежити коло спілкування до мінімуму. Не бійтеся говорити людям в обличчя, що не на часі ходіння по гостях. Просто виливайте це на них. Так, про вірус можна жартувати, щоб не створювати паніку, яка призводить до стресу і люди починають робити всяку фігню. Але все це досить серйозно.

І краплями передається не тільки вірус, але й порядність накрапують теж. Тільки не у всіх є піпетка.

Можливо, не кожен може подарувати лікарні дихальний апарат, але кожен може поводитися гідно, порядно. Хоча, звичайно, починати сьогодні вже пізно.