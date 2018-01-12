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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Краще від Донбасу відмовитися повністю, – волонтер різко висловився щодо миротворців

20:10, 12 січня 2442 Читать новость на русском
Миротворці (ілюстрація)
Миротворці (ілюстрація) / Соцмережі

Відомий військовий інструктор і волонтер Цві Аріелі вважає, що миротворці на Донбасі не допоможуть вирішити конфлікт і навіть сприятимуть злочинам, які там зараз відбуваються.

Таку думку він висловив у коментарі ресурсу "Апостроф".

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За його словами, якщо миротворці з’являться на Донбасі, то це двояко вплине на ситуацію: позитивно – те, що буде гинути менше людей, а негативно – тому що це заморозить конфлікт практично назавжди.

"Тоді краще, думаю, відразу відмовлятися від цих територій повністю на законодавчому рівні та рятувати всіх тих людей, які хочуть повернутися до України, давати їм можливість працевлаштуватися, отримати житло, і так далі. Дати їм максимальну можливість жити в Україні, а не як зараз. Тому що немає сенсу далі платити там пенсії і все інше. Миротворці – це ще одна стіна просто. Немає жодного прецеденту в сучасній світовій історії, щоб миротворці допомогли завершити конфлікт або повернути будь-якій державі окуповану територію", – підкреслює експерт.

Водночас він додає, що на якомусь короткому часовому проміжку це допоможе, але якщо подивитися на історію застосування миротворців, побачимо, що за бажання однієї зі сторін почати війну вони жодного разу не змогли перешкодити початку цієї війни.

Хто буде миротворцями на Донбасі? Армія США там не буде стояти. Там будуть індійці, ліванці, ще хтось, хто буде закривати очі на наркотрафік, торгувати військовополоненими і так далі. З іншого боку, не факт, що їхня присутність повністю запобігатиме загибелі людей. До того ж саме введення миротворців ще під питанням. Думаю, на Донбас вирушати особливо ніхто не хоче. Миротворці ж зазвичай входять до зони конфлікту, який вже завершено. А тут конфлікт не завершено,
– зауважив Цві Аріелі.

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На його переконання, миротворці на Донбасі будуть діяти подібно нинішнім спостерігачам ОБСЄ.

"Тільки замість джипів переміщатися Донбасом вони будуть у БТРах. Але стріляти з них по сепаратистах, а тим більше по кадрових російських військових ніхто з них не буде", – припускає волонтер.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Миротворчий контингент АТО
Джерело: 24 Канал
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